Besmisao političke korektnosti

Trumpovi kritičari tvrde da je on dosad za vrijeme koronakrize dva puta iznevjerio naciju. Prvi puta se to dogodilo u siječnju i veljači kada je smanjivao opasnost, a drugi puta u svibnju kada je neodgovorno pritiskao savezne države da se otvore. Tada je čak održao i skup te se okrenuo strategiji “guranja glave u pijesak”. Trump je u nedavnom intervjuu rekao da će virus “jednostavno nestati”, no tu je izjavu kvalificirao s “nadam se”. Jutarnji list