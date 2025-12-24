Papir protiv algoritma: ishod poznat

Odluka o prestanku izlaženja donesena je nakon temeljite analize tržišta i poslovnih okolnosti, uz nastojanje dugoročnog osiguranja kvalitetnog sadržaja i održivog načina izdavanja, objavila je Hanza Media. Globus je hrvatski politički tjednik koji je izlazio u Zagrebu od 1990. godine, pokrenuli su ga bivši novinari Vjesnika. Prvi glavni urednik bio je Denis Kuljiš. Do ljeta 1991. Globus je dosegnuo nakladu od 100.000 primjeraka, a božićni broj te prve ratne godine tiskan je u 200.000 primjeraka. U proljeće 1997. Globus je napustio novinski format te je redizajniran kao news magazin u boji. Izlazio je 35 godina i 11 dana: prvi broj izašao je 13. prosinca 1990., a pet godina kasnije, dio novinara odmetnuo se i osnovali su Nacional. Jutarnji, Forum