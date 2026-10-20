Kad jednadžbe udare u zid
Nobelove nagrade idu matematičkim modelima, ali račune na kraju i dalje plaćaju građani
Dodjela Nobelove nagrade za ekonomiju Robertu Hallu i Michaelu Woodfordu za razvoj mikroekonomskih temelja makroekonomije ponovno otvara pitanje uporabljivosti ekonomskih modela. Iako su njihove teorije o ponašanju potrošača i komunikaciji središnjih banaka postale temelj suvremene monetarne politike, oslanjanje na iznimno matematizirane modele često zanemaruje složenost stvarnoga života. Maruška Vizek za tportal: Pretpostavke o potpuno racionalnim pojedincima i stabilnim tržištima zakazale su tijekom financijske krize 2008., a danas ih dodatno testiraju ratovi, inflacija i umjetna inteligencija. Dok se ekonomska teorija bavi idealnim uvjetima, stvarni svijet i dalje ostaje tek njezin – neobuhvaćen specijalni slučaj.