Obećana zemlja, ali kako za koga
Vizek: Prosječni američki potrošač ima veliku kupovnu moć, ali i osjetno lošiju kvalitetu brojnih usluga
Primjerice, bankovnoj uplati u Americi treba nekoliko dana da sjedne na račun, dvostruka provjera identiteta pri kupnji na internetu gotovo je nepoznat pojam, a unos PIN-a na POS uređaju, čak i pri velikim kupnjama, opcija je, a ne obveza. Zatezne kamate na neplaćene račune kreditnih kartica dosežu i 35 posto, a za svako plaćanje karticom izvan zemlje naplaćuje se transakcijska provizija. Posebna su priča premije osiguravatelja, koje su netransparentnije u usporedbi s našim prilikama. O lošoj kvaliteti telekomunikacijskih usluga, nepriuštivom zdravstvenom sustavu i općenito neadekvatnoj korisničkoj podršci u SAD-u mogla bih napisati zasebne kolumne. Posebna su tema i kvaliteta hrane te svi mogući prehrambeni aditivi koji se u Americi koriste, a u Europskoj uniji strogo su zabranjeni, i to s razlogom. Maruška Vizek za tportal.