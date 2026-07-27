Vizek: Zabrana prodaja alkohola je kao polusuha borova šuma koju smo polili kerozinom i zapalili, da bi je gasili vrčem vode - Monitor.hr
Danas (19:00)

Zapravo nam treba kanader

Vizek: Zabrana prodaja alkohola je kao polusuha borova šuma koju smo polili kerozinom i zapalili, da bi je gasili vrčem vode

Tijekom pola stoljeća izgradnje našeg turističkog modela učinili smo sve da stan pretvorimo u apartman, lokalni javni prostor u produžetak turističkog smještaja, a supermarket u zamjenu za hotelsku kuhinju i bar. Primjer: Grad Split najprije potiče to da u njega zrakoplovom stigne što veći broj turista slabije platežne moći, zatim im nudi tisuće jedinica jeftinijeg privatnog smještaja i jedan od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi, pritom očekujući što veću potrošnju. Nakon toga im poslije devet navečer zabranjuje kupnju jeftinijeg alkohola u trgovini da se ludovanje, eto, ne bi otelo svakoj kontroli.

Sve se to, valjda, temelji na nadi da je prosječan gost do te mjere neinteligentan i neće shvatiti da se alkoholom može opskrbiti prije devet navečer ili ga nastaviti kupovati u kafiću. Ostaje pitanje je li lud gost koji se ponaša u skladu s turističkim proizvodom koji smo mu ponudili ili grad koji ga jednom rukom poziva, koristeći za to javni novac, a drugom ga pokušava disciplinirati kada posljedice njegova dolaska postanu neugodne. Maruška Vizek za tportal


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Dok god stanovi za stotine tisuća vlasnika ostaju primarno investicijsko, a ne stambeno dobro, dok god porezni sustav nedovoljno destimulira prazne stanove i kratkoročni turistički najam, a dugoročni najam ostaje pravno i financijski manje atraktivan od alternativa, pritisak na cijene i najamnine neće jenjavati. Maruška Vizek za tportal

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Kvadrat snova, budžet noćna mora

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