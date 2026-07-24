Po budžetu, a i Matta Damona nije trebalo spašavati ovaj put
Nolanova ‘Odiseja’: Nije najbolji film, ali možemo reći da je najveći svih vremena
Nolan se sa svojih trinaest filmova dosad pozicionirao kao jedan od najuspješnijih redatelja čiji filmovi su redom blockbusteri visoke estetske vrijednosti, a sve je kulminiralo s “Oppenheimerom” 2023. koji je pomeo Oscare (i sve ostale nagrade u sezoni) u praktički svim bitnim kategorijama i proslavio sve članove njegovog umjetničkog tima koji se praktički u cijelosti vraća u “Odiseji”. Majstor fotografije Hoyte van Hoytema koji je “The Odyssey” snimo isključivo golemim IMAX Keighley kamerama stvorenima za snimanje filmova velikog formata, a koje su za potrebe dijaloških scena sada značajno stišane u odnosu na svoje prethodnice, što Nolanu daje dodatne bodove za ostvarenja na polju novih tehnologija. Masivni budžet povratio je već u prvom vikendu prikazivanja, a kao takav financijski uspjeh i mezimac kritike svakako će postati mjera za sva ostala filmska ostvarenja ove godine i teško je zamisliti ijedan scenarij u kojemu u sezoni nagrada neće ponoviti ili nadmašiti uspjeh “Oppenheimera”. Ivan Laić za Ravno do dna