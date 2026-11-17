Tajni agent s bojama u spreju
Nova knjiga o Banksyju: Kako je ulični buntovnik iz Bristola postao globalni mit i fenomen suvremene umjetnosti
Njemački stručnjak za street art Ulrich Blanché predstavio je na Interliberu svoju knjigu „Banksy: Ulica i mit”. Knjiga, koju u Hrvatskoj izdaje Rockmark, donosi dubinsku priču o fenomenu slavnog, ali anonimnog uličnog umjetnika. Umjesto klasičnog pregleda fotografija, autor istražuje kako su Banksyjeve provokativne šablone, društvena kritika i veza s bristolskom glazbenom scenom prerasle u globalni pop-kulturni mit. Knjiga na 250 stranica analizira tanku granicu između uličnog vandalizma, visoke umjetnosti i pomno građenog imidža misterioznog autora. Blanchéov pristup više nalikuje radu istraživačkog novinara. Knjiga donosi pravu, dubinsku priču s naglaskom na narativ, kontekst i temeljito istraživanje. Večernji, HRT