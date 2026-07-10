Nova pravila od 1. siječnja: Tetrapak i minijaturne bočice donose 10 centi - Monitor.hr
Danas (19:00)

Da se ne gomila

Nova pravila od 1. siječnja: Tetrapak i minijaturne bočice donose 10 centi

Od 1. siječnja iduće godine sustav povratne ambalaže širi se na tetrapak i bočice pića manje od dva decilitra, s naknadom od 10 centi. Zbog toga se očekuje porast cijena na policama i dodatnih 400 milijuna komada ambalaže godišnje. Iako Ministarstvo okoliša najavljuje rokove, udruge potrošača upozoravaju na nepripremljenost infrastrukture, posebice za kompliciraniji prihvat tetrapaka. Trgovci će imati više posla uz dodatno plaćanje, dok proizvođači moraju uvesti jedinstvene GTIN oznake i dostaviti uzorke Fondu za zaštitu okoliša. Danica


Slične vijesti

09.06. (17:00)

Nije ni tetrapak za bacit

Od 1. siječnja povratna naknada i za tetrapak te bočice manje od dva decilitra

Od 1. siječnja sustav povratne naknade od 10 centi proširuje se na višeslojnu kartonsku ambalažu (tetrapak) i bočice pića zapremnine manje od 2 dl. Zbog uvođenja naknade očekuje se izravno poskupljenje tih proizvoda. Dok Ministarstvo zaštite okoliša ističe da je Pravilnik donesen još 2023. te da trgovci dobivaju naknadu za rukovanje, HUP i prerađivači otpada upozoravaju na kaos. Hrvatska nema kapacitete za oporabu tetrapaka, a trgovine nemaju aparate za automatski prihvat pa će se prikupljati ručno. Godišnje se očekuje čak 400 milijuna komada nove ambalaže u sustavu. tportal

18.10.2025. (22:00)

Za džeparac

Sakupljanje ambalaže postalo dnevni posao mnogih građana

Unatoč jednoj od najnižih naknada u EU, hrvatski sustav povrata ambalaže iznimno je učinkovit – u 2023. vraćeno je čak 77% boca. Povećanje naknade na 10 centi dodatno je potaknulo građane poput Zagrepčanina Damira Trputeca, koji svakodnevno skuplja boce po kvartovima i mjesečno zaradi do 80 eura. Premda trgovine ograničavaju povrat na 80 boca dnevno, Damir ustraje, prilagođava se vremenu i kvartovima te tvrdi da mu skupljanje donosi i zaradu i osjećaj da doprinosi okolišu. Index

02.10.2023. (10:00)

Popij i vrati bocu u dućan

Raos: Plastične PET boce nisu bezopasne, ali ni tako opasne po zdravlje kako se misli

PET po kemijskoj formuli nije ništa nego dvovalentni alkohol, etan-1,2-diol, vezan za dvovalentnu, tereftalnu kiselinu. I alkohol i navedena kiselina su, istina, otrovni, no njihova smrtonosna doza (LD50) je dosta visoka (oko 1 gram po kilogramu tjelesne mase). Zaista se ne trebamo bojati da ćemo se njime otrovati niti da će nam PET učiniti životni okoliš manje prikladnim za život. Međutim, djelovanjem sunčeve svjetlosti nastaju aldehidi, čemu pogoduju i mjehurići ugljikovog dioksida, a opasan je i antimon koji se u bocama mineralnih voda oslobađa ako se boca dugo drži na plus 40. No, sve je ok ako bocu držimo u frižideru i ako plastika na kraju ne završi u tlu. Mikroplastika koja završi u vodi za piće može izazvati probavne smetnje, astmu i alergije, a u najgorem slučaju psihičke poremećaje i kroničnu upalu pluća. Bug

01.07.2021. (11:00)

Mužnja

Uvodi se povratna naknada od 50 lipa za PET ambalažu

Uvedena je povratna naknada od pedeset lipa za nove vrste PET ambalaže za mlijeko i mliječne proizvode, a zbog toga su proizvođači najavili poskupljenja. Domaći mljekari strahuju da će se kupci okrenuti jeftinijoj uvoznoj varijanti. Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić kaže da je realno poskupljenje tek dvije lipe, onoliko koliko proizvođači moraju platiti Fondu za očuvanje okoliša. Dnevnik.hr

03.03.2016. (15:56)

Tvrtka iz Zaprešića proizvodi kišobrane od recikliranih PET boca