Da se ne gomila

PET po kemijskoj formuli nije ništa nego dvovalentni alkohol, etan-1,2-diol, vezan za dvovalentnu, tereftalnu kiselinu. I alkohol i navedena kiselina su, istina, otrovni, no njihova smrtonosna doza (LD50) je dosta visoka (oko 1 gram po kilogramu tjelesne mase). Zaista se ne trebamo bojati da ćemo se njime otrovati niti da će nam PET učiniti životni okoliš manje prikladnim za život. Međutim, djelovanjem sunčeve svjetlosti nastaju aldehidi, čemu pogoduju i mjehurići ugljikovog dioksida, a opasan je i antimon koji se u bocama mineralnih voda oslobađa ako se boca dugo drži na plus 40. No, sve je ok ako bocu držimo u frižideru i ako plastika na kraju ne završi u tlu. Mikroplastika koja završi u vodi za piće može izazvati probavne smetnje, astmu i alergije, a u najgorem slučaju psihičke poremećaje i kroničnu upalu pluća. Bug