Da se ne gomila
Nova pravila od 1. siječnja: Tetrapak i minijaturne bočice donose 10 centi
Od 1. siječnja iduće godine sustav povratne ambalaže širi se na tetrapak i bočice pića manje od dva decilitra, s naknadom od 10 centi. Zbog toga se očekuje porast cijena na policama i dodatnih 400 milijuna komada ambalaže godišnje. Iako Ministarstvo okoliša najavljuje rokove, udruge potrošača upozoravaju na nepripremljenost infrastrukture, posebice za kompliciraniji prihvat tetrapaka. Trgovci će imati više posla uz dodatno plaćanje, dok proizvođači moraju uvesti jedinstvene GTIN oznake i dostaviti uzorke Fondu za zaštitu okoliša. Danica