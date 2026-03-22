Kad srce dobije update
Nova RNA terapija mogla bi pomoći srcu da se oporavi nakon infarkta
Srčani udar uzrokuje trajno oštećenje srčanog mišića jer se srce slabo regenerira. Novo istraživanje pokazuje da bi terapija samoumnožavajućom RNA (saRNA) mogla potaknuti obnovu srčanog tkiva nakon infarkta. Injekcija saRNA potiče tijelo da proizvodi hormon ANP koji stimulira regeneraciju stanica srca. U pokusima na miševima i svinjama zabilježeno je poboljšanje oporavka srca. Iako je metoda još u ranoj fazi i nije testirana na ljudima, znanstvenici smatraju da bi u budućnosti mogla značajno promijeniti liječenje pacijenata nakon srčanog udara i smanjiti razvoj zatajenja srca. Index