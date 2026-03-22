Nova RNA terapija mogla bi pomoći srcu da se oporavi nakon infarkta
Kad srce dobije update

Nova RNA terapija mogla bi pomoći srcu da se oporavi nakon infarkta

Srčani udar uzrokuje trajno oštećenje srčanog mišića jer se srce slabo regenerira. Novo istraživanje pokazuje da bi terapija samoumnožavajućom RNA (saRNA) mogla potaknuti obnovu srčanog tkiva nakon infarkta. Injekcija saRNA potiče tijelo da proizvodi hormon ANP koji stimulira regeneraciju stanica srca. U pokusima na miševima i svinjama zabilježeno je poboljšanje oporavka srca. Iako je metoda još u ranoj fazi i nije testirana na ljudima, znanstvenici smatraju da bi u budućnosti mogla značajno promijeniti liječenje pacijenata nakon srčanog udara i smanjiti razvoj zatajenja srca. Index


14.12.2025. (09:00)

Infarkt ma kakav da je, uvijek je od srca

Berecki: Zašto „niski rizik” sve češće završava infarktom

Nova studija Mount Sinai Health sustava pokazuje da standardni kalkulatori kardiovaskularnog rizika (ASCVD, PREVENT) često podcjenjuju stvarni rizik: više od polovice osoba koje su doživjele prvi srčani udar prethodno je bilo svrstano u nisku ili graničnu kategoriju. Problem je što ti modeli procjenjuju statističku vjerojatnost, ali ne otkrivaju već postojeću, skrivenu aterosklerozu. Autori zato zagovaraju širu, ciljanu primjenu slikovne dijagnostike (npr. kalcijski skor, UZV karotida) kod osoba s rizičnim čimbenicima, kako bi se bolest otkrila prije nego što se manifestira infarktom. Igor Berecki za Bug

20.07.2025. (19:00)

Ni srce ne pada uvijek naglo

Srčani udar nije uvijek kao u filmu: napad može biti puno suptilniji

Srčani udar često nije dramatičan kao u filmovima – simptomi mogu biti tihi, suptilni i lako se zamijeniti s nečim bezazlenim. Umjesto jake boli u prsima, javlja se nelagoda, otežano disanje, mučnina ili samo umor. Kod žena su znakovi još suptilniji, pa često ne posumnjaju odmah na infarkt. Prepoznavanje ranih simptoma može doslovno spasiti život. Ako osjećate nešto “ne baš u redu”, bolje je reagirati odmah – jer minuta čini razliku. N1

10.08.2023. (00:00)

Pumpa tvog života

Sve je više mlađih od 50 godina sa srčanim problemima

I to je posebno došlo do izražaja otkako je pandemije. Iako mnogi okrivljuju cjepiva, brojke im ne idu u korist te hipoteze, budući da je broj slučajeva zastoja srca i srčanih infarkta u porastu otkako je pandemije. Neki kardiolozi podsjećaju kako ni mladi nisu imuni na njih, misleći da su to bolesti starijih ljudi. No, najvažnije je da uvijek postoje koraci kojima se oni mogu prevenirati. Pritom valja uzeti u obzir kako srčani zastoj i infarkt nisu isto. Kao najčešći uzroci i dalje se navode visok tlak, dijabetes, kolesterol i pretilost, dok većina mladih koja doživi infarkt uvijek ima barem jednu kroničnu bolest otprije. National Geographic

27.01.2023. (15:00)

Antivakseri ne miruju

Podatak o smrti 1598 sportaša od srčanog zastoja nije znanstveno potvrđen

Izvor tih tvrdnji zapravo je blog koji navodi vijesti o nedavnim smrtima i hitnim medicinskim slučajevima među osobama svih dobi, iz cijelog svijeta – od kojih su neki pripisani drugim uzrocima, poput raka. Priču na društvenim mrežama i navode na američkom Fox Newsu oko toga da cjepiva protiv Covida-19 uzrokuju srčane zastoje i dramatičan porast smrti kod sportaša potaknula je i informacija da je igrač NFL-a Damar Hamlin iz Buffalo Billsa doživio srčani udar tijekom utakmice 3. siječnja ove godine. Taj blog zapravo je kompilacija novinskih izvješća o nedavnim smrtnim slučajevima i hitnim medicinskim slučajevima, a uključuje slučajeve za koje nije prijavljeno da su bili potaknuti srčanim zastojem. To je znanstveno smeće, ne možete samo izvući hrpu medijskih izvješća. Faktograf

05.10.2017. (09:54)

Srce pazi

8 znakova koji se javljaju mjesec prije infarkta

Kod muškaraca, bol u grudima je jedan od najizraženijih simptoma koji ukazuju na mogućnost srčanog udara, i nikako ga se ne smije ignorirati. Bol se može proširiti i na ruke, čeljust, ramena ili gornji dio trbuha. Gubitak kose se smatra jednim od očitih pokazatelja srčanih bolesti, kao i nemogućnost dubokog udisanja. 24sata

