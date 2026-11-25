Nema treninga, nema crtića
Novi dječji trenažer Tovie povezuje gledanje YouTubea i igranje igara s fizičkom aktivnošću
Osnivači tvrtke poznate po uredskom trenažeru Cubii predstavili su Tovie, kompaktne pedale za djecu stariju od pet godina koje se spajaju s mobitelom ili tabletom. Uređaj omogućuje gledanje odabranih YouTube videa i igranje edukativnih igara isključivo dok dijete okreće pedale, a može se koristiti i tiho, bez ekrana, tijekom pisanja zadaće. Dizajniran u neutralnim skandinavskim bojama kako bi se uklopio u dom, Tovie potiče kretanje koje može pomoći koncentraciji. Cijena mu iznosi 349 dolara, predbilježbe su otvorene, a isporuka se očekuje u lipnju 2027. godine. Bug