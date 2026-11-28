YouTube i Facebook u borbi protiv neautentičnog sadržaja Dvije velike su internetske platforme ovoga tjedna počele primjenjivati nova pravila za monetizaciju, prema kojima će biti onemogućeno zarađivati na ukradenom ili neoriginalnom sadržaju te AI videima, AI sadržaji na YouTubeu su danas vrlo česti, od neautentičnog sadržaja će se "pročistiti" Facebook YouTube i Facebook u borbi protiv neautentičnog sadržaja

YouTube je preplavljen neautentičnim sadržajima, koji kompiliraju tuđe radove, a izrađeni su u pravilu uz pomoć alata generativne umjetne inteligencije. Danas je takve video sadržaje lakše izrađivati no što je to ikad bilo, a mnogi su već pronalazili i načine kako ih monetizirati, odnosno kako malo uložiti u stvaranje videa koji će potom moći zarađivati. Ne planiraju ih aktivno uklanjati, ali će ukidanjem monetizacije pokušati demotivirati autore da ih i dalje stvaraju u velikim količinama. S druge strane, u Meti su odlučili od neautentičnog sadržaja “pročistiti” svoj Facebook. Ta društvena mreža također je poznata po beskonačnom dijeljenju “jednih te istih” sadržaja, a u svemu tome originalni se autori izgube i ne mogu doći do ciljane publike. Facebook će tako pojačati mjere za otkrivanje neoriginalnog sadržaja. Bug