Broje se svi na kauču
YouTube u tri mjeseca dvaput promijenio način brojanja pregleda, ali kreatorima zarada ostaje ista
Prvo je u kolovozu počeo bilježiti pregled već od prvog kadra automatske reprodukcije, dok se zarada i dalje obračunava samo na temelju angažiranih pregleda. Ovog je mjeseca otišao korak dalje te je, na temelju žanra, demografije i doba dana, počeo procjenjivati koliko ljudi istovremeno gleda video na televizoru. Iako te “zajedničke preglede” pribraja javnim brojkama kako bi privukao oglašivače, kreatori od tih dodatnih očiju neće dobiti veću zaradu. PetaPixel