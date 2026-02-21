Za internetske arheologe
Prvi YouTube video postao muzejski eksponat u Londonu
Prvi video objavljen na YouTubeu, “Me at the Zoo”, koji je 2005. postavio suosnivač Jawed Karim, uvršten je u zbirku Victoria and Albert Museum u Londonu. Muzej je, u suradnji s YouTubeom i studijem “oio”, rekonstruirao ranu verziju stranice za gledanje koristeći arhivu Internet Archive. Ovaj 19-sekundni isječak simbolizira prijelaz na eru Weba 2.0, obilježenu korisnički generiranim sadržajem, društvenom interakcijom i nastankom ekonomije kreatora koja je oblikovala suvremenu digitalnu kulturu. IFL Science