Šteta im provizije
YouTube zarađuje milijune od kanala koji šire govor mržnje
Novo istraživanje organizacije Global Disinformation Index (GDI) procjenjuje da bi 100 YouTube kanala na engleskom jezik koji objavljuju govor mržnje u 2026. godini moglo ostvariti 13,3 milijuna dolara prihoda od oglasa. Polovica tog iznosa, oko 6 milijuna dolara, pripada samom YouTubeu zbog modela podjele prihoda (45% platformi, 55% autorima). GDI upozorava da YouTubeovi poslovni interesi dolaze u sukob s provedbom vlastitih pravila jer nema transparentnosti oko toga kojima se kanalima i zašto ukida monetizacija. Formalne politike postoje, ali primjena mehanizama kažnjavanja ostaje rijetka i nejasna. Mreža