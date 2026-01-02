Brainrot algoritam
YouTube novim korisnicima masovno preporučuje niskokvalitetni AI sadržaj
Istraživanje Kapwinga pokazuje da je među prvih 500 YouTube preporuka novom korisniku čak 21 posto čista „splačina“, a dodatnih 33 posto sadržaj koji potiče tzv. brainrot. Analiza trend-kanala u više zemalja otkrila je stotine kanala temeljenih isključivo na takvom sadržaju, s milijardama pregleda i desecima milijuna dolara prihoda. Problem nije u kreatorima, nego u algoritmima koji favoriziraju jeftin, masovno proizveden AI sadržaj, posebno kod novih korisnika bez povijesti gledanja. Mreža