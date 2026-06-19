Lako za iduća tri mjeseca, treba brinuti za ono što dolazi poslije
Novi nalet El Niña donosi rizik od povijesnih vrućina, suša i ekstremnog vremena
Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne lančane reakcije: manjak oborina ugrožava hidroelektrane, dok visoke temperature smanjuju učinkovitost solarnih panela. Osim energetskih problema, očekuju se propadanje ključnih usjeva i nestašice hrane u osjetljivim regijama, što će izravno utjecati i na uvoz u EU. Ipak, znanstvenici podsjećaju da je El Niño prolazan, dok dugoročnu opasnost predstavljaju klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem. Euronews, Index