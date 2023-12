Lijepe prazne arene

Morate vidjeti skelu ispod koje ministar Ivan Paladina svaki dan prolazi do svoje kancelarije da biste shvatili kako je smiješno razgovarati o novim stadionima, i ako podržavate njihovu izgradnju i ako ste protiv njih. Posivjelo jelovo drvo ukazuje da je skalamerija na ulazu dugo, vjerojatno još od proljeća 2020. i zagrebačkog potresa. Podignuta je da ne bi nekome pao crijep na glavu. Napravljena je na brzinu, improvizirano, i stoji do dana današnjeg. Dva ministra su se otad promijenila, ali je nisu uspjela maknuti. Te cijevi i daske su sve što trebate znati o nama, i o našem graditeljstvu, i o prostornom uređenju i o državnoj imovini. Sve je tu. Što god nam vlast u zanosu pobjede obećala, to se neće dogoditi. Nikad. Prije bi čimpanza sastavila Ikeinu kuhinju nego što bi Andrej Plenković sagradio stadion. On siromah može svečano otvoriti nešto poput Pelješkog mosta, nešto što će o trošku EU napraviti Kinezi, ali da bi nešto znao sam – zaboravite. Država nema ni pameti ni snage ni vizije ni para za tako nešto. Slobodna