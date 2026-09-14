Novi sustav naplate u Hrvatskoj stiže u ožujku, neka pitanja ostaju otvorena - Monitor.hr
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Kamera čita sve, osim kad ne može

Novi sustav naplate u Hrvatskoj stiže u ožujku, neka pitanja ostaju otvorena

Hrvatske autoceste u ožujku uvode novi beskontaktni sustav naplate Crolibertas, koji uklanja naplatne kućice i gužve. Prema HAC-u, zagrebačka obilaznica i dalje ostaje besplatna, a postavljeni portali služe samo za tehničku podršku sustavu. Međutim, ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora. Iz HAC-a još uvijek ne otkrivaju kako će sustav tretirati rent-a-car vozila te što će se dogoditi u situacijama kada kamere zbog blata ili snijega ne uspiju očitati registracijsku oznaku na ulazu. Poručuju da će svi detalji i korisničke upute biti pravovremeno objavljeni prije službenog početka primjene novog sustava. N1, tportal


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10.04. (09:00)

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27.01. (17:00)

Slobodan prolaz, ali ne i besplatan

Novi sustav naplate cestarina: Postavljaju se portali na nekoliko lokacija, naplatne kućice će neko vrijeme ostati, ali bez ljudi i rampi

Na stranicama Crolibertasa objavljuju sve dostupne informacije o sustavu, uključujući osnovne značajke i tehničke pojedinosti. Novi sustav predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine, omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 km na sat. Počiva na dvjema tehnologijama – ENC uređaju u vozilu i automatskom očitavanju registarskih pločica putem kamera. U tijeku su radovi na postavljanju portala na dionicama autoceste A3 na područje Sisačko-moslavačke županije te autocesta A4 na području Međimurske županije i A11 na području Zagrebačke županije. Nakon toga, portale će postaviti na autocesti A4 na području Zagrebačke i Varaždinske županije; A3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji i A5 u Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji. N1

19.12.2025. (12:00)

Rampe u penziju

Postavljen prvi portal za novi sustav naplate cestarina, i dalje će se moći platiti gotovinom

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25.11.2025. (21:00)

Registrirajte se na vrijeme

Digitalna cestarina Crolibertas zamjenjuje naplatne kućice

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