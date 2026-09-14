Kamera čita sve, osim kad ne može
Novi sustav naplate u Hrvatskoj stiže u ožujku, neka pitanja ostaju otvorena
Hrvatske autoceste u ožujku uvode novi beskontaktni sustav naplate Crolibertas, koji uklanja naplatne kućice i gužve. Prema HAC-u, zagrebačka obilaznica i dalje ostaje besplatna, a postavljeni portali služe samo za tehničku podršku sustavu. Međutim, ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora. Iz HAC-a još uvijek ne otkrivaju kako će sustav tretirati rent-a-car vozila te što će se dogoditi u situacijama kada kamere zbog blata ili snijega ne uspiju očitati registracijsku oznaku na ulazu. Poručuju da će svi detalji i korisničke upute biti pravovremeno objavljeni prije službenog početka primjene novog sustava. N1, tportal