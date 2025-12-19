Rampe u penziju

Cestarina će se, kažu iz HAC-a, i dalje moći platiti gotovinom, ali ne na dosadašnji način jer više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu. Umjesto toga, morat će gotovinu na račun položiti unaprijed. Inače će se koristiti sustav ENC, ali i putem skeniranja registracijske pločice. Na autocesti A3, na dionici Popovača – Kutina, postavljen je i opremljen prvi portal. Bit će ih ukupno 212 duž autocestovne mreže. Puna primjena kreće od ožujka 2027. godine, dotad će je testirati. Objavili su i video u kojem objašnjavaju kako stvar funkcionira. Autonet