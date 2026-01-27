Novi sustav naplate cestarina: Postavljaju se portali na nekoliko lokacija, naplatne kućice će neko vrijeme ostati, ali bez ljudi i rampi - Monitor.hr
Danas (16:00)

Slobodan prolaz, ali ne i besplatan

Novi sustav naplate cestarina: Postavljaju se portali na nekoliko lokacija, naplatne kućice će neko vrijeme ostati, ali bez ljudi i rampi

Na stranicama Crolibertasa objavljuju sve dostupne informacije o sustavu, uključujući osnovne značajke i tehničke pojedinosti. Novi sustav predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine, omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 km na sat. Počiva na dvjema tehnologijama – ENC uređaju u vozilu i automatskom očitavanju registarskih pločica putem kamera. U tijeku su radovi na postavljanju portala na dionicama autoceste A3 na područje Sisačko-moslavačke županije te autocesta A4 na području Međimurske županije i A11 na području Zagrebačke županije. Nakon toga, portale će postaviti na autocesti A4 na području Zagrebačke i Varaždinske županije; A3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji i A5 u Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji. N1


