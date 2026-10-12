Uvijek moramo biti posebni
Zbogom kućicama, no ne i kilometraži: Hrvatska uvodi skupi Crolibertas umjesto jednostavnih vinjeta
Unatoč očekivanjima građana da će Hrvatska po uzoru na Sloveniju uvesti jednostavne i povoljnije e-vinjete, država od ožujka 2027. pokreće tehnološki složen sustav Crolibertas. Vrijedan čak 160,5 milijuna eura, sustav ukida naplatne kućice, no zadržava naplatu po prijeđenom kilometru putem kamera i ENC-a. Iako će protok vozila biti brži, cestarine ostaju visoke – primjerice, godišnja slovenska vinjeta stoji manje od tri povratna putovanja na relaciji Zagreb–Split. Unatoč tvrdnjama o europskim trendovima, brojne članice EU-a i dalje uspješno koriste vinjete za osobne automobile. Index