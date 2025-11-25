Registrirajte se na vrijeme
Digitalna cestarina Crolibertas zamjenjuje naplatne kućice
Hrvatska uvodi Crolibertas, digitalni sustav naplate cestarine bez zaustavljanja na naplatnim kućicama. Vozači mogu koristiti ENC uređaj ili automatsko prepoznavanje registarskih pločica. Osobe s invaliditetom i dalje ostvaruju pravo na besplatnu vožnju preko namjenskih staza uz Nacionalnu iskaznicu, dok nadzor vozila sprječava zlouporabu. Prvih sedam portala bit će spremno do prosinca, a cijela mreža do rujna iduće godine. Prekršaji se kažnjavaju vrijednošću dionice plus 120 eura. Savjeti