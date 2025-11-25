Registrirajte se na vrijeme

Digitalna cestarina Crolibertas zamjenjuje naplatne kućice - Monitor.hr
Digitalna cestarina Crolibertas zamjenjuje naplatne kućice

Hrvatska uvodi Crolibertas, digitalni sustav naplate cestarine bez zaustavljanja na naplatnim kućicama. Vozači mogu koristiti ENC uređaj ili automatsko prepoznavanje registarskih pločica. Osobe s invaliditetom i dalje ostvaruju pravo na besplatnu vožnju preko namjenskih staza uz Nacionalnu iskaznicu, dok nadzor vozila sprječava zlouporabu. Prvih sedam portala bit će spremno do prosinca, a cijela mreža do rujna iduće godine. Prekršaji se kažnjavaju vrijednošću dionice plus 120 eura. Savjeti


03.11. (23:00)

Zbogom rampe, zdravo kamere

Hrvatska uvodi digitalni sustav naplate cestarine Crolibertas

Sustav naplate cestarine Crolibertas omogućuje prolazak bez zaustavljanja. Radovi počinju 4. studenog na autocesti A3, a potpuna primjena očekuje se do studenog 2026. Sustav koristi ENC/EENC uređaje i automatsko prepoznavanje registarskih pločica. Nadzor će provoditi posebna vozila ESNC-a, a za neplaćanje slijedi penal od 120 eura. Projekt vrijedan gotovo 80 milijuna eura provode SkyToll i TollNet, financiran iz Nacionalnog plana oporavka. Cilj je brži promet, manja gužva i modernizacija autocesta. Index

12.07. (12:00)

Zaboravite rampe, stiže bijeli brat koji zna jeste li platili

Novi zakon o cestarini stiže 2026., a s njim i bijeli presretači s plavim rotirkama

Prema proijedlogu novog zakona koji je u javnom savjetovanju. Trebao bi stupiti na snagu 1. studenoga 2026., a ako ostane ovakav, uvest će se potpuno elektronički sustav bez rampi. Nad naplatom će bdjeti službena vozila bijele boje (RAL 9010) s plavim rotirkama i natpisom ESNC. Nadzornici u njima moći će zaustavljati vozila i provjeravati plaćanje. Do tada slijedi priprema sustava, opreme i informiranje građana. Večernji

29.06. (14:00)

Teško im je palo što su preteški za popuste

HAC reže popuste za teška vozila, laka dobivaju više u post-paidu

Hrvatske autoceste od 1. srpnja ujednačuju popuste za ENC korisnike – laka vozila u post-paid modelu dobit će veći popust (21,74% umjesto 13,04%), dok se teškima smanjuju dosadašnje pogodnosti. Popusti za teška vozila bit će 21,74% u svim modelima, a ukida se sezonski popust od 33,48%. Cilj mjere je ravnomjernije financijsko sudjelovanje svih korisnika i priprema za novi sustav naplate u skladu s EU standardima. Poslovni

25.06. (00:00)

Ako krenu graditi odmah, to je taman — metar na dan

Susjedi idu u cestovnu revoluciju: U Crnoj Gori izgradit će više od 600 kilometara autocesta i brzih cesta

Crna Gora je proteklog tjedna napravila korak prema jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u svojoj povijesti. Vlada je usuglasila, a Skupštini poslala na usvajanje Prostorni plan do 2040. godine, koji predviđa izgradnju čak 623 kilometra autocesta i brzih cesta. Riječ je o strateškoj viziji koja bi, ako se u potpunosti ostvari, mogla preoblikovati prometnu kartu zemlje, ali i značajno utjecati na njezinu gospodarsku i regionalnu povezanost. tportal

18.03. (13:00)

Brzina nije vrlina, ali štednja jest

Kako voziti štedljivo: idealne brzine za ekonomičnu vožnju

Najekonomičnija vožnja postiže se brzim prebacivanjem u višu brzinu, održavanjem okretaja između 1500 i 2500 o/min te brzinom do 90 km/h. Na autocesti, TÜV preporučuje vožnju pri 70–80 % maksimalne brzine vozila, ali ne preko 130 km/h. Slabiji automobili s krajnjom brzinom od 150 km/h trebali bi voziti između 105 i 120 km/h. Održavanjem ovih pravila smanjuje se potrošnja goriva i produžava vijek motora. Revija HAK

14.03. (19:00)

Jedino ako ti je do skupljanja bodova

Ako se vozite lijevom trakom na autocesti i ne pretječete, podložni ste kaznama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno propisuje da se autocestom vozila moraju kretati krajnjom desnom prometnom trakom ako nije zakrčena vozilima u koloni. Na autocesti vozač smije mijenjati prometnu traku zbog bržeg kretanja samo prelaženjem vozilom u lijevu prometnu traku. Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova ili na neki drugi način niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu. Nepridržavanje navedenih pravila koštat će vas 260,00 eura te ćete dobiti jedan negativni prekršajni bod. Revija HAK

25.02. (00:00)

Sunce na cesti

Na autocesti A3 postavit će nekoliko solarnih elektrana

Solari će se graditi u zoni odmorišta Zagreb Plitvice, odmorišta Rastovica, te čvorova Sredanci i Ivanja Reka. Prostirat će se ukupno na približno 36 hektara, a projektanti uz idejno rješenje za svaku elektranu moraju izraditi tri modela proizvodnje električne energije, te preporuku isplativosti. Cilj projekta jest smanjenje HAC-ove energetske ovisnosti prelaskom na čistu energiju. Poslovni

24.09.2024. (18:00)

Registracija u trenu, naplata bez zastoja

Objavljeni detalji buduće naplate cestarina: Novi sustav koristi ENC i tehnologiju prepoznavanja tablica


Hrvatske autoceste potpisale su ugovor vrijedan 80 milijuna eura s tvrtkama SkyToll i TollNet za uvođenje novog sustava naplate cestarine, koji će omogućiti prolaz bez zaustavljanja. Novi sustav koristi ENC i tehnologiju prepoznavanja registarskih oznaka (ALPR), eliminirajući naplatne kućice. Implementacija će trajati 24 mjeseca, a registracija će se obavljati putem weba, mobilnih aplikacija ili na ulazu u autocestu. Očekuje se smanjenje operativnih troškova, brže putovanje te interoperabilnost s europskim sustavima. Iz HAC-a objavili i animaciju koja prikazuje kako će novi sustav naplate izgledati. Večernji

22.09.2024. (18:00)

Za one koji vole pretjecati i ostati u lijevoj traci

Novi Nissan donosi značajku koja signalizira vozaču kad se na autocesti pametno i sigurno vratiti u desni trak

Najnovija verzija Nissanove tehnologije pomoći vozaču ProPilot integrirat će značajku koja je prilično jednostavna. Nakon pretjecanja, vozači će dobiti vizualno i zvučno upozorenje o sigurnom i poželjnom povratku u desni trak. To bi ih trebalo potaknuti da se pomaknu udesno, a mi se možemo nadati da će se time znatno poboljšati putovanja autocestom. Naravno, upozorenje će funkcionirati samo kada je ProPilot 2.1 aktivan. Revija HAK