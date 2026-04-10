I rampe će zauvijek dignuti
Novi sustav naplate cestarina bez naplatnih kućica od 1. ožujka iduće godine
Korisnici će moći birati između dvije tehnologije, ovisno o kategoriji vozila. Kod lakih vozila (automobila) vozači će moći birati između poboljšanog ENC uređaja ili sustava očitanja registarskih oznaka (ALPR). Korisnici koji odaberu očitavanje tablica morat će se prethodno registrirati putem službene web stranice ili mobilne aplikacije i povezati bankovnu karticu za automatsko plaćanje. HAC demantira napise njemačkih medija koji su nedavno objavili kako novi sustav kreće od ove jeseni. Večernji