Novi sustav naplate cestarina bez naplatnih kućica od 1. ožujka iduće godine - Monitor.hr
Danas (07:00)

I rampe će zauvijek dignuti

Novi sustav naplate cestarina bez naplatnih kućica od 1. ožujka iduće godine

Korisnici će moći birati između dvije tehnologije, ovisno o kategoriji vozila. Kod lakih vozila (automobila) vozači će moći birati između poboljšanog ENC uređaja ili sustava očitanja registarskih oznaka (ALPR). Korisnici koji odaberu očitavanje tablica morat će se prethodno registrirati putem službene web stranice ili mobilne aplikacije i povezati bankovnu karticu za automatsko plaćanje. HAC demantira napise njemačkih medija koji su nedavno objavili kako novi sustav kreće od ove jeseni. Večernji


10.11.2022. (14:00)

Francuzi uveli novi, automatski način naplate cestarine

Slobodan protok, znači da nikakva prepreka ne ometa cirkulaciju prometa što smanjuje prometne gužve, a time i potrošnju emisija ispušnih plinova. Uz to, ovaj novi koncept uključuje identifikaciju vozila kao i nekoliko opcija plaćanja. Rad slobodne naplate odvija se preko portala opremljenih kamerama kojih na ovoj dionici dugoj 88 km ima šest. Kada vozilo prođe ispod portala, očitava se njegova registarska pločica i skenira njegov eventualna elektronska lisnica za naplatu cestarine. U ovom drugom slučaju naplata je automatska, pod uvjetom da korisnikova pretplata vrijedi na ovoj mreži s kojom upravlja APRR. Ako vozač nije pretplatnik, na raspolaganju mu je nekoliko drugih izbora. Revija HAK

10.09.2020. (14:00)

HAC u osam mjeseci naplatio 1,5 milijardi kuna cestarine, 31% manje nego lani

Autocestama HAC-a i ARZ-a u prvih osam mjeseci prometovalo je 30 milijuna vozila ili 29% manje nego u istom lanjskom razdoblju, te je naplaćeno 1,5 milijardi kuna cestarine ili 31% manje nego u prvih osam mjeseci lani. HAC kaže da je ovo još i dobro jer da su očekivali pad od 35%, a da ih je izvukla špica turističke sezone. N1

21.05.2020. (21:30)

Ukinuta mostarina za Krčki most – od 15. lipnja

Vlada je danas donijela odluku o spajanju Hrvatskih autocesta s Autocestom Rijeka-Zagreb, što će omogućiti ukidanje mostarine za Krčki most, što na snagu stupa 15. lipnja. Očekuje se i jeftinije poslovanje nove tvrtke, kao i uvođenje novog modela naplate cestarine. Pala danas i odluka da se posudi 200+276 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za oporavak od korona-krize i potresa.

13.09.2019. (16:30)

Od nedjelje jeftinije cestarine

Od 15. rujna (od ponoći sa subote na nedjelju) za motocikle i osobna vozila vrijede vansezonske cijene cestarine na autocestama kojima upravlja HAC i ARZ, koje su za 10% niže od sezonskih. Poslovni

29.08.2019. (10:30)

Hrvatska sprema novi sustav naplate cestarine: Po satu će proći 3.000 vozila, sad 200

Novi će se sustav uvesti do 2022. godine, a radit će na kombinaciji dvaju suvremenih i provjerenih tehnologija – naplati putem unaprijeđene verzije ENC uređaja ugrađenog u vozilo (DSRC) i automatskog sustava očitavanja registarskih oznaka (ALPR). ENC će bit obavezan za teška vozila, a korisnici lakih vozila moći će birati. Novi sustav donosit će 13 milijuna kuna ušteda mjesečno, a naplata će ići puno brže – do 3.000 vozila na sat, sad je oko 200. Index

15.01.2019. (09:32)

Ministrovi konzultanti predlažu naplatu cestarine preko transpondera

Španjolski konzultanti IDOM imaju dva prijedloga poboljšanja naplate cestarine. Prvi je pomoću transpondera koji bi se očitavao bez zaustavljanja i usporavanja vozila, a plaćalo bi se po prijeđenoj kilometraži. Druga mogućnost je plaćanje cestarine putem automatskog čitača registracijskih oznaka. Novi sustav koštao bi oko pola milijarde kuna, a domaći stručnjaci su protiv jer da je riječ tek o unaprijeđenom ENC-u, da je preskupo i da će se ionako vrlo brzo uvesti naplatu cestarine putem satelitske navigacije. Večernji

04.01.2019. (14:00)

Prihodi HAC-u od cestarina u 2018. porasli za pet posto, na 2,87 milijardi kuna

01.06.2018. (08:03)

Ljetnja viša cestarina na autocestama već od 15. lipnja, petak, kraj školske godine

Ove godine ljetna tarifa cestarina, odnosno 10-postotno povećanje cijene, počinje već 15. lipnja umjesto 1. srpnja kao dosad. Trajanje je jednako kao i prije – tri mjeseca. Razlog: raniji početak turističke sezone u Hrvatskoj. Cestarina na relaciji Zagreb-Split za osobna vozila umjesto “zimskih” 181 kunu koštati će 200 kuna, a relacia Zagreb-Rijeka biti će sedam kuna skuplja – 77 kuna. Večernji