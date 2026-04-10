I rampe će zauvijek dignuti

Slobodan protok, znači da nikakva prepreka ne ometa cirkulaciju prometa što smanjuje prometne gužve, a time i potrošnju emisija ispušnih plinova. Uz to, ovaj novi koncept uključuje identifikaciju vozila kao i nekoliko opcija plaćanja. Rad slobodne naplate odvija se preko portala opremljenih kamerama kojih na ovoj dionici dugoj 88 km ima šest. Kada vozilo prođe ispod portala, očitava se njegova registarska pločica i skenira njegov eventualna elektronska lisnica za naplatu cestarine. U ovom drugom slučaju naplata je automatska, pod uvjetom da korisnikova pretplata vrijedi na ovoj mreži s kojom upravlja APRR. Ako vozač nije pretplatnik, na raspolaganju mu je nekoliko drugih izbora. Revija HAK