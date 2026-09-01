Nuklearna eksplozija u blizini asteroida može mu promijeniti putanju - Monitor.hr
Utorak (18:00)

Holivud je lagao: Bušenje nije opcija

Nuklearna eksplozija u blizini asteroida može mu promijeniti putanju

Znanstvenici su 3D simulacijama potvrdili da nuklearna bomba snage jednog megatona može skrenuti ili uništiti asteroid promjera 160 metara, bez potrebe za slijetanjem i bušenjem. Ključni mehanizam nisu udarni valovi, već rendgenske zrake (X-zrake). One sparuju površinu stijene, izazivaju njezino isparavanje te stvaraju potisak koji mijenja brzinu i smjer kretanja nebeskog tijela. Eksplozija na udaljenosti od 25 metara pokazala se učinkovitijom od one na 10 metara jer obuhvaća veću površinu. Zbog visoke računalne zahtjevnosti, simulacije su obradile tek djelić sekunde, pa dugoročne posljedice i potencijalno ponovno spajanje krhotina ostaju nepoznati. Mreža


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ESA kani iskoristiti priliku, kad će ogromni asteroid biti u našoj blizini, pa će mu ususret poslati svemirsku sondu. Ona će ga presresti prije negoli on dođe u najbližu točku Zemlji, pratit će ga na tom putu, a sve s ciljem detaljnog proučavanja njegove putanje i promjena u kretanju pod utjecajem Zemljine gravitacije. Bug

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