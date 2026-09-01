Holivud je lagao: Bušenje nije opcija
Nuklearna eksplozija u blizini asteroida može mu promijeniti putanju
Znanstvenici su 3D simulacijama potvrdili da nuklearna bomba snage jednog megatona može skrenuti ili uništiti asteroid promjera 160 metara, bez potrebe za slijetanjem i bušenjem. Ključni mehanizam nisu udarni valovi, već rendgenske zrake (X-zrake). One sparuju površinu stijene, izazivaju njezino isparavanje te stvaraju potisak koji mijenja brzinu i smjer kretanja nebeskog tijela. Eksplozija na udaljenosti od 25 metara pokazala se učinkovitijom od one na 10 metara jer obuhvaća veću površinu. Zbog visoke računalne zahtjevnosti, simulacije su obradile tek djelić sekunde, pa dugoročne posljedice i potencijalno ponovno spajanje krhotina ostaju nepoznati. Mreža