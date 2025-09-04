Zagrebački kupači još čekaju vodu – ali sad barem imaju drveće

Obilježava se pola stoljeća od prve izložbe-akcije Grupe šestorice autora - Monitor.hr
Obilježava se pola stoljeća od prve izložbe-akcije Grupe šestorice autora

Točno 50 godina od jedne od najvažnijih neoavangardnih umjetničkih pojava u hrvatskoj umjetnosti 20. stoljeća. Ta prva izložba-akcija dogodila se na prostoru tada zapuštenog, ali živahnog starog savskog kupališta. Kupanje u Savi tada već odavno nije bila opcija zbog zagađenosti rijeke, no drvena struktura starog kupališta s kabinama i sunčalištima služila je, unatoč propadanju, sve do požara nakon kojega je izbrisano to zaštićeno kulturno dobro. Tema povratka rijeci opet je aktualna. Povijesna kupališta nestala su kad je Sava postala previše zagađena, a danas se razmatraju novi oblici rekreacije – parkovi, drvene platforme, pa i plutajući bazeni. Iskustva Pariza, Münchena i Züricha pokazuju da gradovi vraćaju građanima rijeke. Za Zagreb bi javni arhitektonsko-urbanistički natječaj mogao biti prilika da se povijest reinterpretira u suvremenom obliku, uz sadržaje koji spajaju odmor, sport i javni interes. Saša Šimpraga za H-alter.


Grupa šestorice autora – Martek, Demur, braća Stilinović, Jerman i Vučemilović – između 1975. i 1979. djelovali su izvan institucija, u javnom prostoru, kroz efemerne izložbe-akcije koje su osporavale granice umjetnosti, jezika i autorstva. Njihov rad i dalje postavlja ključna pitanja o ulozi umjetnosti, kolektiva i istine, odbijajući biti arhiviran, ukalupljen ili zaboravljen. U povodu 50 godina od prve izložbe-akcije, simpozij MAJ 75 u Muzeju suvremene umjetnosti okupio je umjetnike, teoretičare i publiku kako bi se preispitali uvjeti suvremene umjetničke prakse i nasljeđe subverzivnih gesta iz 1970-ih. Umjesto nostalgije, naglasak je bio na aktualnosti pitanja koje su tadašnja umjetnička istupanja otvorila – može li umjetnost danas još uvijek biti slobodna, radikalna i zajednička? Poruke Grube šestorice, premda izrečene prije pola stoljeća, odzvanjaju kao i prvi dan – kao etički imperativ i kao poziv na otpor. tportal