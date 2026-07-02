Objavljen nastavak turističkog spota s Modrićem i Malkovichem - Monitor.hr
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Malkovichu, slušaj kapetana

Objavljen nastavak turističkog spota s Modrićem i Malkovichem

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) lansirala je nastavak promotivnog filma pod nazivom “CROATIA I hear it’s beautiful ft. Modrić & Malkovich” uoči ključne utakmice Vatrenih za osminu finala Svjetskog prvenstva. U novom videu, koji je ponovno režirao kreativni direktor Pete Radovich, holivudski glumac John Malkovich na preporuku kapetana Luke Modrića otkriva čaroliju zadarskih Morskih orgulja. Kroz duhovitu interakciju dvojice protagonista, film spaja ljepote Hrvatske s Modrićevom nogometnom elegancijom, šaljući poruku svjetskoj javnosti kako je uvijek pravo vrijeme za posjetiti našu zemlju. HRT


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15.06. (19:00)

Puno si prašine podigao, malko viču

Reklama s Malkovichem koštala 588.000 eura, HTZ objasnio zašto su uklonili natpise Grada Zagreba i Bajsa

Za samu pripremu, tehničku produkciju i postprodukciju agenciji Bunker isplaćeno je 459.643,05 eura, dok je za angažman holivudske zvijezde i kreativnu superviziju tvrtki Three Lions pripalo 128.932,44 eura. Prašina se podigla i na društvenim mrežama zbog uklanjanja natpisa „Grad Zagreb“ i „Bajs“ s bicikla koji glumac vozi. Iz HTZ-a su pojasnili da u svim svojim promotivnim materijalima rutinski uklanjaju vidljive oznake i brendove komercijalnih subjekata. tportal

14.06. (14:00)

Dobrodošao kući

Video: Promotivni film hrvatskog turizma s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi

U Alexandriji je održano veliko promotivno događanje „CROATIA IN THE GAME“ kojim su Ministarstvo turizma i sporta, HTZ i HNS uoči Svjetskog prvenstva 2026. predstavili adute hrvatskog turizma na ključnom američkom tržištu. Premijerno je prikazan novi promotivni film “CROATIA – I hear it’s beautiful“ s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi i pod kreativnom palicom producenta Petea Radovicha. Uz sportske legende poput Luke Modrića, Zlatka Dalića i Tonija Kukoča, događanje je okupilo brojne uglednike. Ministar Glavina i direktor Staničić istaknuli su rast američkog tržišta od preko 30% u odnosu na 2019. godinu te uvođenje 440 izravnih letova. SeeBIZ

  • Znameniti američki glumac rođen je 9. prosinca 1953. godine u gradiću Christopheru u američkoj državi Illinois. Otac mu je bio podrijetlom Hrvat iz Ozlja. Prezime Malković zabilježeno je u selu Korušci pokraj Ozlja još pri prvom popisu stanovništva iz 1598. godine (24 sata)
06.04.2022. (22:00)

Film koji nećemo gledat

John Malkovich i Robert Rodriguez snimili film koji će biti prikazan tek za 100 godina

Radnja filma, prikladnog naslova 100 Years, smještena je u sadašnjost, ali će biti prikazan tek 18. studenog 2115., prema portalu io9. Radi se o dobro smišljenom promidžbenom triku u kojem je marka konjaka Louis XIII angažirala poznatog meksičkog redatelja Roberta Rodrigueza za ambiciozni umjetnički eksperiment snimanja filma koji će stotinu godina boraviti iza neprobojnog stakla. Brojevi nisu slučajni, sto godina je period koji protekne između punjenja Louis XIII. i puštanja u prodaju te dragocjene boce kojoj je prosječna cijena oko 3000 dolara. U sklopu ove luksuzne reklame angažirana je glumačka zvijezda John Malkovich, kojoj društvo na ekranu čini Shuya Chang te akcijska zvijezda Marko Zaror. Index

19.12.2021. (19:00)

Ćemo gledat

John Malkovich glumit će u filmu hrvatskog redatelja Mladena Jurana

U priopćenju koje je Juran poslao medijima piše da će Malkovich glumiti u njegovom novom filmu naziva “Pred zidom: priča o Maxu Vanki“. Juran je ranije već radio s poznatim svjetskim imenima kao što su australska diva Melita Jurišić i češki oskarovac Jiri Menzel. Radi se o filmu o stvaranju “najvećih fresaka Sjeverne Amerike” osebujnog hrvatskog slikara Maxa Vanke u Pittsburghu (Sven Medvešek) i njegovog životnog pobratima – karizmatskog američkog publiciste slovenskog podrijetla Louisa Adamiča (John Malkovich). Admič je bio kontroverzna američka ikona socijalnog romantizma, intimus predsjednika Roosevelta, književnika Dreisera, Sinclaira, Dos Passosa. Radi se o složenom kozmopolitskom autoru popularnih američkih romana koji i danas uvelike intrigiraju američke medije. Inače, Malkovich je nedavno bio u Hrvatskoj te je u Lisinskom izveo komad ‘Glazbeni kritičar’ u kojem citira kritike Mozarta, Brahmsa, Chopina. Jutarnji

07.10.2017. (00:24)

John Malkovich prvi put u Zagrebu: Jezik svojih hrvatskih predaka nikada nisam naučio, ali obožavam dolaziti ovdje!