Malkovichu, slušaj kapetana
Objavljen nastavak turističkog spota s Modrićem i Malkovichem
Hrvatska turistička zajednica (HTZ) lansirala je nastavak promotivnog filma pod nazivom “CROATIA I hear it’s beautiful ft. Modrić & Malkovich” uoči ključne utakmice Vatrenih za osminu finala Svjetskog prvenstva. U novom videu, koji je ponovno režirao kreativni direktor Pete Radovich, holivudski glumac John Malkovich na preporuku kapetana Luke Modrića otkriva čaroliju zadarskih Morskih orgulja. Kroz duhovitu interakciju dvojice protagonista, film spaja ljepote Hrvatske s Modrićevom nogometnom elegancijom, šaljući poruku svjetskoj javnosti kako je uvijek pravo vrijeme za posjetiti našu zemlju. HRT