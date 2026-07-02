Malkovichu, slušaj kapetana

U priopćenju koje je Juran poslao medijima piše da će Malkovich glumiti u njegovom novom filmu naziva “Pred zidom: priča o Maxu Vanki“. Juran je ranije već radio s poznatim svjetskim imenima kao što su australska diva Melita Jurišić i češki oskarovac Jiri Menzel. Radi se o filmu o stvaranju “najvećih fresaka Sjeverne Amerike” osebujnog hrvatskog slikara Maxa Vanke u Pittsburghu (Sven Medvešek) i njegovog životnog pobratima – karizmatskog američkog publiciste slovenskog podrijetla Louisa Adamiča (John Malkovich). Admič je bio kontroverzna američka ikona socijalnog romantizma, intimus predsjednika Roosevelta, književnika Dreisera, Sinclaira, Dos Passosa. Radi se o složenom kozmopolitskom autoru popularnih američkih romana koji i danas uvelike intrigiraju američke medije. Inače, Malkovich je nedavno bio u Hrvatskoj te je u Lisinskom izveo komad ‘Glazbeni kritičar’ u kojem citira kritike Mozarta, Brahmsa, Chopina. Jutarnji