Obnova Kina Europa: Između građevinskih radova i strateških nepoznanica - Monitor.hr
Danas (23:00)

Muke po skelama

Obnova Kina Europa: Između građevinskih radova i strateških nepoznanica

Cjelovita obnova Kina Europa, zatvorenog 2019. godine, napokon je započela u veljači 2026. nakon višegodišnjih zastoja uzrokovanih lošim početnim elaboratima, imovinsko-pravnim sporovima i čekanjem EU sredstava. Ipak, plan upravljanja i programski sadržaj još uvijek kasne, a prostorom privremeno upravlja KIC. Ravnatelj KIC-a Hrvoje Hribar ističe da će budući model i program ovisiti o novoj gradskoj audiovizualnoj strategiji. Cilj je obnoviti potrganu mrežu neovisnih kina, privući publiku te razviti digitalnu platformu po norveškom uzoru, prilagođenu korisnicima s ograničenim pristupom. Kulturpunkt


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28.05. (19:00)

Samo odgoda dok traje obnova

Birokracija i potresi jači od stogodišnje tradicije: Kino Europa otvara se tek krajem 2027.

Zagrebačko Kino Europa trebalo je proslaviti 100. rođendan unutar obnovljenih zidova još 2025. godine. Ipak, građevinski radovi započeli su tek u veljači 2026., dok se dovršetak planira za studeni 2027. godine. Glavni uzroci višegodišnjeg kašnjenja i stalnog pomicanja rokova su: naknadna sanacija (budući da je obnova najavljena prije potresa), pravne zavrzlame (dugogodišnji, bizarni imovinsko-pravni sporovi oko susjednog ugostiteljskog prostora i logistika i administracija) kao i dugotrajno osiguravanje 11,6 milijuna eura iz EU fondova, spora javna nabava te pregovori oko lokacije za građevinsku dizalicu. Kulturpunkt

16.04. (14:00)

Odlaze stare šine, dolaze nove fine

Revitalizacija Gredelja i obnova zagrebačkih kina

Grad Zagreb pokrenuo je obnovu vodotornja u prostoru bivše tvornice Gredelj, što je prvi korak prema transformaciji tog područja u moderno gradsko središte. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je ambiciozan plan podizanja željezničke pruge u centru kako bi se spojili sjever i jug grada te modernizirao prometni terminal uz potporu EU fondova. Projekt zahtijeva suradnju s Vladom zbog visoke cijene i kompleksnosti. Istovremeno, kreće obnova kina Tuškanac i Europa, čiji se povratak na kulturnu scenu očekuje krajem 2027. godine. HRT

27.08.2025. (22:00)

Napokon da vidimo i taj blockbuster

Poznato tko će obnavljati Kino Europa, radovi bi mogli biti gotovi u roku dvije godine

Posao je dobila zagrebačka tvrtka ING – Grad. Projekt ‘Europa’ jedan je od osam velikih projekata (Paromlin, Dom sportova, bazen Špansko, Sarajevska, Heinzelova, stadion u Kranjčevićevoj te Podbrežje) aktualne gradske vlasti i na njemu se radi od 2023. godine. Ovog ljeta Gradska skupština izglasala je odluku o financiranju u iznosu od 11,61 milijuna eura. Kultno zagrebačko kino zatvoreno je šest godina, a rekonstrukcija će biti temeljita jer će se obaviti od podruma pa sve do krova. tportal

16.07.2025. (19:00)

Sve što voli birokracija i bake

Paromlin postaje knjižnica: Zagreb ulaže 150 milijuna eura u kulturu, školstvo i zdravstvo

Gradska skupština Zagreba odobrila je 13 kapitalnih projekata vrijednih 150 milijuna eura, od čega 71 milijun dolazi iz EU fondova. Najveći je prenamjena Paromlina u Gradsku knjižnicu i kulturni centar (95 mil. €). Odobreni su i projekti gradnje i obnove škola, energetske obnove zdravstvenih i sportskih objekata te obnova Kina Europa. Poslovni

02.03.2023. (19:00)

Samo da ne ostane zaboravljeni slučaj

Slučaj kina Europa: Kino bi se moglo privremeno otvoriti najesen, ako ne već i na proljeće

Nakon otvaranja Kinoteke 2017., u užem su gradskom centru kratko postojala tri kina sličnog programskog usmjerenja, da bi šok uslijedio zatvaranjem kina Europa zbog navodne nužne rekonstrukcije. Činjenica jest da u Zagrebu već godinama ne postoji adekvatan kinoprikazivački prostor, a koji bi dosegom i programom mogao zadovoljiti potrebe publike – prije svega kada govorimo o redovitoj distribuciji art i festivalskog filma. Tu ulogu djelomično ispunjavaju Tuškanac i Kinoteka, do mjere za koju uopće imaju kapacitet.  Međutim, porast publike odražava izostanak sličnog sadržaja, kao i preseljenje dijela festivalske scene. U Kinoteci su sami svjesni da je prostor neprimjeren, još bi i funkcionirao kao manje kino namijenjeno specijalnim projekcijama, ali svaka veća posjećenost naprosto onemogućava kvalitetno kino iskustvo. Slično će vam reći i posjetitelji Tuškanca. Iz Grada tvrde kako su u tijeku aktivnosti oko privremenog uređenja Europe kako bi održavali projekcije i prije cjelovite obnove. Kulturpunkt

04.05.2020. (19:00)

Ekipa ZFF-a o istupu Milane Vuković Runjić: Zastrašujuće je da pročelnica kulture besramno iznosi ovakve neistine

Gradska ustanova KIC, kojemu je kino Europa upravo dodijeljeno na upravljanje (i na čijem modelu pročelnica inzistira kao boljem), samo je u 2018. godini za svoj prostor te dvoranu od 60 mjesta i desetak zaposlenika stajao građane Zagreba 2,8 milijuna kuna. ‘Postavlja se pitanje – zašto se ponovno govori o nama, dok se istovremeno ne navode ni okvirne projekcije koliko će u budućnosti kino Europa stajati Grad Zagreb, odnosno njegove građane, posebno imajući na umu da je ovdje riječ o dvorani od 500 mjesta i minimalno 15 potrebnih zaposlenika da bi funkcioniralo na razini koju poznajemo’, napominju. S druge strane, upravljanje kinom Europa gradski proračun odnosno građane grada Zagreba nije stajalo ništa. Tportal
Vezani članak “Bez natječaja i adaptacije Bandić poklonio kino Europa ekipi KIC-a” – Večernji

08.04.2020. (17:30)

Kokice ispecite sami

Filmski hitovi iz kina Europa u online videoteci

Da je otvoreno, kino Europa danas bi proslavilo svoj 95. rođendan. Tim je povodom ekipa iz ZFF-a pokrenula online videoteku gdje će se moći gledati filmski hitovi s repertoara zagrebačkog kina, zatvorenog već godinu dana. Cijene najma filma kretat će se od 1.5 do 2.5 USD (okvirne protuvrijednosti 10 do 18 kuna), a u narednih mjesec dana svake srijede i nedjelje objavljivat će se kôdovi za besplatno gledanje odabranih naslova. Između ostalog, pogledati se mogu Golub sjedi na grani i promišlja egzistenciju, Halla ide u rat te Kvadrat. T-portal

27.11.2019. (08:30)

Hoćemo li to samo nijemo prihvatiti?!

Markovina: Grad Zagreb izbacio je ZFF iz Kina Europa zbog ‘hitne sanacije’. Nisu se ni pomaknuli

Ključno kino u zemlji, koje je najviše puštalo filmove iz nezavisne produkcije, brojne hrvatske filmove i europske filmove koji nisu mogli dobiti dobre i dugotrajne termine prikazivanja u multipleksima, na brzinu je zatvoreno pod obrazloženjem hitne sanacije zgrade, čime je nanesen ozbiljan udarac, ne samo kino-prikazivačkoj djelatnosti, nego i brojnim festivalima, jednako filmskim, kao i književnim te teoretskim koji su u kinu održavali, da bismo sada doznali da od hitne sanacije nema ništa i da izvjesno neće raditi godinama. Drugim riječima, krepaj tovare, dok trava naraste – komentira Damir Markovina činjenicu da se izrada projektne dokumentacije kina Europa očekuje tek u lipnju 2020., a tek nakon toga će biti poznato koliko je sredstava uopće potrebno osigurati za obnovu zgrade. O istoj stvari pišu Večernji i Tportal.

31.05.2019. (18:30)

Varšavski geto

Preokret: Zagreb film festival ostaje u Kinu Europa

Trgovački sud danas je donio odluku kako Zagreb film festival ostaje u prostorima Kina Europa dok se ne završi ročište. ZFF je jučer održao oproštajne projekcije i druženje, a danas su trebali napustiti prostore u zagrebačkoj Varšavskoj ulici i predati ih Gradu Zagrebu. “Volonteri su tamo i čuvaju prostor da Grad ne uče nasilno kao što je to bilo u slučaju Saloona”, rekao je Boris T. Matić, predsjednik ZFF-a, nakon odluke suda. RTL