Muke po skelama
Obnova Kina Europa: Između građevinskih radova i strateških nepoznanica
Cjelovita obnova Kina Europa, zatvorenog 2019. godine, napokon je započela u veljači 2026. nakon višegodišnjih zastoja uzrokovanih lošim početnim elaboratima, imovinsko-pravnim sporovima i čekanjem EU sredstava. Ipak, plan upravljanja i programski sadržaj još uvijek kasne, a prostorom privremeno upravlja KIC. Ravnatelj KIC-a Hrvoje Hribar ističe da će budući model i program ovisiti o novoj gradskoj audiovizualnoj strategiji. Cilj je obnoviti potrganu mrežu neovisnih kina, privući publiku te razviti digitalnu platformu po norveškom uzoru, prilagođenu korisnicima s ograničenim pristupom. Kulturpunkt