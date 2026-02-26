Sve počinje od ploče i krede (a završava na aerodromu)

Hrvatska zaostaje za prosjekom EU-a po udjelu visokoobrazovanih mladih, a jaz između obrazovanja i tržišta rada potiče iseljavanje. Korado Korlević upozorava da sustav ne prati potrebe budućnosti, dok Matija Srbić kroz Nuqleus potiče znanstvenike na osnivanje “spin-out” kompanija i komercijalizaciju znanja. Alan Žepec ističe da je cjeloživotno učenje odgovornost pojedinca, ali i tvrtki koje žele zadržati radnike. Ulaganje u edukaciju, razvoj lidera i poduzetnički duh ključno je za konkurentnost i ostanak mladih stručnjaka u zemlji. Poslovni