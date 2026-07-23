Taman da uzmeš godišnji na pola godine
Od Baltika do Trsta: Sve o novoj megaplaninarskoj stazi Wolf Trail koja prolazi kroz šest država Europe
Nova planinarska staza Wolf Trail spaja poljsku obalu Baltika s talijanskim Trstom, protežući se na 3.494 kilometra kroz šest europskih zemalja (Poljska, Njemačka, Švicarska, Austrija, Slovenija i Italija). Za savladavanje ove rute i njezinih 78.400 metara visinske razlike (što odgovara deveterostrukom usponu na Mount Everest) potrebno je između četiri i šest mjeseci. Euronews, Index
Ključne značajke rute:
- Struktura staze: Podijeljena je u sedam povezanih etapa. Započinje na baltičkoj obali (Hel – Świnoujście), nastavlja se kroz Njemačku i Švicarsku, prelazi preko Innsbrucka i Alpa te završava preko Triglavskog nacionalnog parka i Dolomita u Trstu
- Preporučeno vrijeme: Prolazak se ne preporučuje između listopada i ožujka zbog opasnosti od snježnih oluja na Alpama
- Organizacija i smještaj: Projekt je pokrenuo brand Jack Wolfskin, spajajući postojeće povijesne putove kako bi se izbjeglo ilegalno kampiranje. Staza je prilagođena konceptu neprekidnog pješačenja (thru-hiking) te vodi do službenih kampova, planinarskih domova i lokalnih smještaja
- Sigurnost: Rutu je provjerila i proglasila sigurnom kanadska stručnjakinja za pješačenje na dugim relacijama, Lauren Roerick