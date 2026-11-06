Kad algoritam postane novi studentski radio, a fanzine komentar na mreži
Od garažnih podruma do TikToka: Kako danas nastaju novi glazbeni mikrožanrovi
Nekada su novi glazbeni pravci nastajali u lokalnim klubovima i studentskim radijima – poput jangle popa u Athensu ili punk scene u CBGB-u. Danas je fizikalnost zamijenio algoritam, pa mikrožanrovi niču u digitalnim zajednicama na TikToku i SoundCloudu. Od torontskog yearning jazza i meksičko-japanske belikumbije, do mračnog sigilkorea, krushcluba ili iznova popularnog gothic westerna, suvremeni podžanrovi nastaju direktno na mrežama. Iako se stilski razlikuju i rijetko dolaze na klasične radijske postaje, svi dijele isti obrazac: stvaraju ih vjerni fanovi i izvođači izvan tradicionalne diskografske industrije. Magnet