Glazba liječi
Muzika kao terapija: znanost potvrđuje učinke glazbe na stres i zdravlje mozga
Nova istraživanja iz 2025. otkrivaju da slušanje i stvaranje glazbe nije samo zabava, nego ozbiljna neurološka intervencija. Yaleova studija pokazuje da slušanje glazba tijekom mindfulness vježbi (vježbe usredotočene na svijet i prisutnost) odmah smanjuje stres, aktivira autonomni živčani sustav i mijenja stanje svijesti, pri čemu uživo sesije dodatno potiču društvenu povezanost. Istodobno, istraživanja Sveučilišta u Ženevi dokazuju dugoročne koristi: šest do dvanaest mjeseci vježbanja klavira ili aktivnog slušanja poboljšava kognitivnu fleksibilnost, kvalitetu života i strukturu mozga. Zajedno, rezultati potvrđuju da muzika – slušana ili svirana – gradi kognitivnu rezervu i štiti mentalno zdravlje bez nuspojava i recepata. Muzika