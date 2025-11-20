Još kad AI dobije nagradu za hit godine...

Globalno istraživanje Deezer-a i Ipsosa pokazalo je da 97% ispitanika ne može razlikovati glazbu koju je stvorio čovjek od one koju generira umjetna inteligencija. Na Deezeru se već dnevno objavljuje oko 50 tisuća AI pjesama, a 70% njihovih streamova povezano je s prijevarom radi tantijema. AI je već osvojio i Billboard: pjesma „Walk My Walk“ izmišljenog izvođača Breaking Rust dospjela je na prvo mjesto digitalne prodaje country glazbe. Javnost traži strogo označavanje AI sadržaja i veću zaštitu autora, jer bez transparentnosti — slušamo, plaćamo i vjerujemo umjetnosti koja to možda nije. Muzika