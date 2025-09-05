Daleko smo došli od 'pitaj ovoga na cesti' do GPS-a



Mladi njemački poljoprivrednik Christian zaprosio je svoju djevojku Janu pomoću GPS-a i kosilice. Njih dvoje su već osam godina skupa, a imaju i malu kćerkicu. Jedno se jutro probudio, upisao koordinate riječi svoje prosidbe u GPS traktor te slova oblikovao košnjom. Kaže, ideja je bila da napiše, “Jana, želiš li se udati za mene?”, no krenuo je drugim slijedom i kraju zaboravio – zarez. Otišao je po svoju Janu te ju odvezao na brdo preko puta polja i to traktorom, kako bi se mogla popeti na njega i bolje vidjeti njegovo pitanje. Čim ga je pročitala, odmah je pristala, a on ju je dodatno zaprosio klečeći na krovu traktora. Agroklub