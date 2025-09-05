Daleko smo došli od 'pitaj ovoga na cesti' do GPS-a
Od papirnatih karata do digitalnih kopilota: evolucija automobilske navigacije
Automobilska navigacija prošla je put od mehaničkog Iter Avta i Hondinog žiroskopskog sustava do GPS revolucije i današnjih AI rješenja. Prekretnice su bile Etakov Navigator s digitalnim kartama, prva GPS navigacija u Mazdi Eunos Cosmo te masovna popularizacija prijenosnih uređaja nakon 2000. godine. Pametni telefoni unijeli su podatke u stvarnom vremenu, a umjetna inteligencija danas omogućuje predviđanje prometa, planiranje punjenja električnih vozila i stvaranje digitalnih blizanaca cesta. Navigacija je od luksuznog dodatka postala ključni temelj moderne mobilnosti i sigurnosti. Autonet