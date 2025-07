Einstein, sateliti i kvarcni sat mobitela ušli su u bar... i tako je nastao GPS

GPS koristi trilateraciju i signale s barem četiri satelita kako bi izračunao naš položaj, uključujući korekcije pogreške sata. Sustav se oslanja na Einsteinovu teoriju relativnosti jer satovi na satelitima kucaju drugačije nego oni na Zemlji. Atmosferski slojevi, refleksije signala (multipath efekt) i geometrija satelita mogu uzrokovati pogreške, no moderni sustavi ispravaka omogućuju preciznost do 1 metra. GPS je tehnološko čudo koje neprimjetno vodi našu svakodnevicu, od dostave hrane do avionske navigacije. Bug