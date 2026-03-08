Splićani i Kaštelani konačno „premostili” razlike
Odabrano rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva: 1,6 km nova prometna i gradska os Splita
U splitskoj Banovini predstavljeno je pobjedničko rješenje međunarodnog natječaja za most preko Kaštelanskog zaljeva, ključni dio projekta Novi ulaz u Split. Projekt potpisuju studio 3LHD i slovenska tvrtka Pipenbaher Inženirji. Most dug 1600 metara povezivat će Split i Kaštela te poboljšati vezu prema Trogiru, zračnoj luci i autocesti. Prepoznatljiv će biti po dvama pilonima visokim 157 metara inspiriranim dalmatinskim vapnencem. Uz četiri prometne trake predviđene su i pješačke te biciklističke staze s vidikovcima, čime most postaje i novi javni prostor te rekreacijska zona iznad mora. Slobodna, Jutarnji, Index, 3LHD