Sam biraj prijevozno sredstvo

U veljači 2026. most Storström, koji povezuje Zeland s Falsterom preko Masnedøa i zamjenjuje stari most iz 1937. godine, bit će pušten u promet. S 3840 metara dužine bit će treći najveći most u Danskoj nakon Velikog Belta i mosta Öresund. Bit će to kombinirani most širine 24 metra. Most ima dvosmjernu autocestu i dvosmjernu željezničku prugu za brze vlakove te pješačku i biciklističku stazu. Vrhunac mosta je središnji pilon, koji doseže visinu od 102 metra nadmorske visine. Revija HAK


24.07.2025. (13:00)

Može se reći da su... premostili konkurenciju

Most preko Foše u Trogiru osvojio važnu nagradu

Splitski arhitektonski studio Prostorne taktike osvojio je međunarodnu nagradu ‘International Bridge Project of the Year 2025‘ za svoj projekt pješačkog mosta preko Foše u Trogiru, u sklopu događaja NCE Bridges Conference & Awards, održanom 17. srpnja u Londonu. Ovo je nemalo priznanje, budući da se natjecanje odvija na globalnoj razini, a konkurencija obuhvaća neke od najinovativnijih i najzahtjevnijih mostova širom svijeta. Hrvatski projekt tako se našao u finalu s mostovima, odnosno uredima iz Kine, Francuske, Njemačke, Ruande… Iako se radi o vrlo friškoj nagradi, koja se dodjeljuje unazad par godina, NCE Bridges Awards organizira i dodjeljuje tim časopisa New Civil Engineer (NCE), vodeće, preko 50 godina stare britanske stručne publikacije i platforme posvećene inženjeringu i infrastrukturnim projektima. Haus

20.06.2025. (12:00)

Više nije podvodni

Carev most ‘izgubljen’ pod vodom sad je zbog niskog vodostaja ponovno vidljiv

Carev most, koji se desetljećima krije pod umjetnim Lokvarskim jezerom, izgrađen je početkom 19. stoljeća i bio je dio Lujzijane, povijesne ceste građene od 1803. do 1811. godine koja je povezivala je Karlovac i Rijeku. Bila je to jedna od najmodernijih prometnica u cijeloj monarhiji, a Carev most bio je jedno od njenih ključnih inženjerskih ostvarenja. Napravljen je od masivnog kamena, a bio je dovoljno čvrst da izdrži konjske zaprege, vojnu opremu i trgovinu koja se odvijala duž tadašnje žile kucavice Habsburške Monarhije. Putni kofer

19.05.2025. (16:00)

Politička olimpijada: svi uzeli zlato, a nitko nije prvi

Raos: Most i Domovinski pokret plešu na rubu relevantnosti, a SDP se mora ponovno vratiti za crtaći stol i promisliti što i kako dalje

Selak Raspudić se uspjela ispred Hermana provući u drugi krug, no teško da može očekivati otvorenu podršku premijerove stranke u drugome krugu. Sučeljavanje Tomašević – Selak Raspudić uoči pripetavanja 1. lipnja teško da može išta previše promijeniti. Ivica Puljak može biti zadovoljan, no ne baš sasvim.  Ima tijesnu prednost od 5 posto pred HDZ-om.D ok je SDP očekivao okretanje klatna ulijevo i val pobjeda na tragu Milanovićevog trijumfa na predsjedničkim izborima, zauzvrat su dobili to da su u dobrom dijelu velikih gradova ozbiljno podbacili. Zbog činjenica da je lokalna i regionalna samoupravo izrazito rascjepkana, pa svaka stranka može pronaći baš taj jedan grad koji joj je bio silno važan, sve (veće) stranke redovito proglase pobjedu. Međutim, pogled na izbornu geografiju otkriva da je Hrvatska (i dalje) u velikoj mjeri plava, odnosno HDZ-ova. Višeslav Raos za tportal.

10.12.2024. (08:00)

I to ne samo iz zraka

Novi most u Trogiru zanimljivo je arhitektonsko rješenje

Novi pješački most preko trogirske Foše konačno je i službeno otvoren. U petak su njime prva prošetala djeca iz trogirskog vrtića Vrabac, a nakon njih i ostali građani i prolaznici. Konstrukcija u povijesnoj jezgri grada vrijedna je milijun eura; duga 31,8 metara, široka 10,4 metar u najširem dijelu, visoka 4,12 metra i teška 65 tona. Most je u rujnu dopremljen iz brodogradilišta u splitskoj Vranjici – gdje je izgrađen – u Fošu. Akcija je trajala šest sati i bila je priličan spektakl; brojni građani pratili su kako tegljačem uplovljava gigantska čelična konstrukcija i montira se na mjesto nekadašnjeg drvenog, već propalog mosta. Haus

24.09.2024. (22:00)

Jednostavnije je preplivati

Video: Zašto nema mosta koji bi spajao Europu i Afriku


Iako je udaljenost ova dva susjedna kontinenta kod Gibraltara manja nego Velike Britanije i Francuske, razlog zašto nema mosta je dubina mora između Španjolske i Maroka. Ona iznosi oko 900 metara, a podmorske struje su jednostavno prejake da bi se išta gradilo. Za usporedbu, dubina Engleskog kanala iznosi 75 metara. Uz to, radi se o seizmički aktivnom području, zbog čega je upitno koliko bi dugo most izdržao.

12.09.2024. (21:00)

Kultura i umjetnost su mu, s razine komunalnog hrvatstva, u funkciji provokacije

Vučetić: Bulj Srbima nudi komunalno srpstvo. On je Hrvat jela i pića

Uloga i značaj stranke Most može se opisati u sljedećim terminima: beskorisnost, uzaludnost, nestrukturiranost i suvišnost. Most, onaj koji se 2015. god. pojavio na nacionalnoj razini, nije bio zamišljen kao stranka, već kao platforma koja okuplja nezavisne liste i nezavisne pojedince. Ta platforma nema nikakve veze s ovom sadašnjom strankom preživjelih desnih ostataka. Oni su u stanju napraviti bilo što samo da i dalje primaju saborsku plaću, da uživaju u ostalim, vrlo izdašnim materijalnim privilegijama i da sebe doživljavaju bitnima, a bitnost im dolazi iz prisutnosti u medijima. Miro Bulj kaže da nema ništa protiv Srba, više puta je napomenuo da je Srbima doveo asfalt ispred kuća, da bi im dao piti i jesti itd. Bulj je, nesumnjivo, osjetljiv na bazične ljudske potrebe, ali ne shvaća da Srbi nisu Srbi po sendviču i vodi, Srbi nisu Srbi po asfaltu i dodijeljenom stanu. Srbi su Srbi po jeziku i pismu, po kulturi i običajima, a neki su i po pravoslavlju.

Ne vjerujem da tu ima zloće, ta Buljevo hrvatstvo je hrvatstvo jela i pića, to je hrvatstvo dodijeljenog stana i asfalta. To nije hrvatstvo jezika, pisma, kulture i filozofije, to čak nije ni hrvatstvo kršćanstva bez greške. Bulj naprosto želi da Srbi budu Srbi po onome po čemu je i on Hrvat. Njegovo hrvatstvo se kreće u granicama jela i pića, a vrhunac doživljava u komunalnoj infrastrukturi. Marko Vučetić za Autograf

11.07.2024. (16:00)

Ništa nam ne ide po ovim vrućinama...

Pokretni most u New Yorku nije se mogao zatvoriti: Raširio se zbog vrućine…


Vlasti u New Yorku su morale su upotrijebiti očajničke mjere kao što je zalijevanje mlazovima vode kako bi ohladile metal. Na sreću, most je ponovno otvoren nakon hlađenja. Stari most koji prelazi rijeku Harlem i povezuje Bronx s Manhattanom (New York, SAD) u ponedjeljak poslijepodne zapeo je u otvorenom položaju zbog visokih temperatura i guste vlage koja je posljednjih dana harala New Yorkom, a dosegla je i oko 38 stupnjeva. Radikalni vremenski uvjeti koji su trajali nekoliko dana doveli su do toga da se veliki čelični most, koji je star 126 godina, pregrijao i proširio, što ga je spriječilo da se pravilno zatvori.  Zatvaranje mosta je uzrokovalo značajna kašnjenja u prometu tijekom prometne špice. Takve situacije više nisu izolirani slučajevi, a ozbiljni toplinski valovi postali su nova realnost. Revija HAK

03.04.2024. (16:00)

Kad si plaćen po satu, a ne po projektu

Bradbury: Pelješki most je hrvatsko čudo, ali ima veće – jedan 100 puta manji gradili su puno dulje od njega


Upoznajte most koji je oko 100 puta manji od impresivnog Pelješkog, za čiju je izgradnju bilo potrebno i više vremena od Pelješkog, ali u režiji hrvatske organizacije i inženjeringa. I nemojmo uspoređivati ​​ljepotu ovih mostova. Da ‘prosvijećeni’ ‘progres’ ne skrene pozornost s ljepote jednog od najidiličnijih primorskih sela Dalmacije, kaže najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom Paul Bradbury na Facebooku.