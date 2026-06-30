Instrument na dva kotača i pedale

“Ubik” je mnogo više od SF romana, to je intelektualna poslastica, specifičnog anarhoidnog humora. Baš kakav je njegovao i Frank Zappa, američki glazbenik o čijem je životu, uz blagoslov obitelji i uvid u golemu arhivu, Alex Winter snimio dokumentarac koji se od kraja prošle godine može, uz plaćanje, pogledati na nekim platformama. Film počinje Zappinim koncertom u Pragu kojim je obilježen uspjeh Baršunaste revolucije. Malo je tako cool tipova hodalo ovim planetom kao što je to bio Frank Zappa. Nevjerojatno nadaren, intelektualno superioran, s nekim prirodnim nagnućem ka satiri i imanentnim mu ludizmom, Zappa je svoju karijeru počeo polovicom 1960-ih godina. U dokumentarcu vidimo kako su ga kao klinca zanimali spravljanje eksploziva i montaža filmova, a glazbi ga je privukao avangardni skladatelj Edgard Varèse. Piše Pavica Knezović-Belan za Jutarnji list