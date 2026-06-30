Instrument na dva kotača i pedale
Ondje gdje su drugi vidjeli običan predmet, Zappa je vidio instrument i priliku za zvučni eksperiment
Jedan od najupečatljivijih primjera njegove nekonvencionalnosti dogodio se tri godine prije glazbenog debija, 1963., kada se mladi i tada brkovima lišeni Zappa pojavio u popularnom televizijskom showu Stevea Allena. Umjesto da svira gitaru ili klavir, Zappa je voditelju i publici najavio da će izvesti skladbu na – biciklu. Na zaprepaštenje svih, na pozornicu je dovezao stari Schwinn i, koristeći gudalo i palice, počeo proizvoditi glazbu udarajući po žbicama, sjedalu i fijučući u šuplje cijevi upravljača. Taj nastup, koji je sam Zappa opisao kao “sviranje bicikla”, bio je savršena metafora za njegov cjelokupni umjetnički pristup. Večernji povodom 60. godišnjice debitantskog albuma Freak Out!