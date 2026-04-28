Open-source revolucija: Gadgeti koje svatko može sastaviti, prilagoditi i popraviti
Danas (12:00)

Uradi sam ili preplati

Open-source revolucija: Gadgeti koje svatko može sastaviti, prilagoditi i popraviti

2026. godini otpor prema tehnološkim gigantima i želja za neovisnošću pretvaraju DIY elektroniku u novi mainstream. Zahvaljujući open-source zajednici, inovativni uređaji postaju dostupni svima uz pomoć GitHub dokumentacije i 3D printanja.

Izbor uključuje:

  • Terra: Gorpcore kompas za šetnju bez mobitela.
  • Air-It-Yourself: Pročišćivač zraka od kućnog otpada.
  • Polyformer: Stroj koji reciklira boce u filament za 3D printere.
  • Re:Mix: Mikser koji koristi obične staklenke.
  • Dream Recorder: AI vizualizator vaših snova.
  • Smart Citizen Kit: Alat za ekološki monitoring grada.

Ovi projekti demokratiziraju tehnologiju, potičući održivost i kreativnu slobodu kroz pristupačne komponente. Dezeen


Slične vijesti

21.05.2025. (12:21)

DIY projekti za početnike: Kako obnoviti stari namještaj i uštedjeti

21.08.2024. (16:00)

Tko ima vremena i volje

Kit-automobili: trend sastavljanja vlastitih vozila u kućnoj radinosti

Još od 60-ih godina automobili za sastavljanje služe kao dobar način da se vozači potaknu na izradu prilagođenih vozila i stvaranje pristupačnijih replika rijetkih sportskih automobila. U početku su dobili taj naziv jer bi proizvođači prodavali automobile u komadima, poput kompleta modela u punoj veličini. Obično je to značilo ugradnju novih dijelova karoserije na već postojeće podvozje, pri čemu je Volkswagenova ‘buba’ bila najranija popularna osnova za komplete. Međutim, sada se neki takvi automobili izrađuju u profesionalnim radionicama od potpuno novih dijelova. Te vrste setova traže više novca, ali su izrađene prema višim specifikacijama. Ako imate malo novca sa strane koji možete potrošiti, a želite nešto jedinstveno i rijetko, možda je automobil iz kutije pravo rješenje za vas, a takvo rješenje ima i svojih prednosti. Prije svega, ako sastavite svoj automobil, vjerujemo da će vas obuzeti osjećaj ponosa i zadovoljstva, a svakako je takav izazov i velika prilika za učenje. Na tržištu postoje kompleti za početnike, što znači da vam jedan takav projekt ne bi trebao uzeti previše vremena. Lider

17.08.2024. (17:00)

Iz rubrike 'uradi sam'

Želite se riješiti neugodnih mirisa iz ormara? Staklenka s rižom rješava stvar

Šalica riže u prostoru koji ima neugodan miris može napraviti veliku razliku. Stoga je izrada staklenke za otklanjanje neugodnih mirisa najjednostavnija stvar koju možete učiniti za svoj dom. Sve što trebate je staklenka, vrećicu riže i vašu omiljena mješavinu eteričnog ulja, poput limunske trave, mente, lavande ili neke druge. Recept donosi N1. Ako više ne osjećate miris, ponovno protresite rižu kako bi se eterična ulja bolje rasporedila. Ovisno o količini vlage u prostoriji, šalica riže trebala bi stajati najmanje četiri do šest mjeseci.

03.12.2017. (17:32)

Vrlo slatko

Kako nastaju lizalice?

Slatkiše poput bombona ili lizalica kupujemo i jedemo ne razmišljajući o procesu koji je potreban da nastanu. One koje zanima kako se rade, mogu u ovom videu [video_icon] vidjeti proizvodnju lizalica u jednoj tvornici. Ako se pak želite iskušati u izradi domaćih slatkiša, jednostavan DIY recept pogledajte ovdje.