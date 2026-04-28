Uradi sam ili preplati
Open-source revolucija: Gadgeti koje svatko može sastaviti, prilagoditi i popraviti
2026. godini otpor prema tehnološkim gigantima i želja za neovisnošću pretvaraju DIY elektroniku u novi mainstream. Zahvaljujući open-source zajednici, inovativni uređaji postaju dostupni svima uz pomoć GitHub dokumentacije i 3D printanja.
Izbor uključuje:
- Terra: Gorpcore kompas za šetnju bez mobitela.
- Air-It-Yourself: Pročišćivač zraka od kućnog otpada.
- Polyformer: Stroj koji reciklira boce u filament za 3D printere.
- Re:Mix: Mikser koji koristi obične staklenke.
- Dream Recorder: AI vizualizator vaših snova.
- Smart Citizen Kit: Alat za ekološki monitoring grada.
Ovi projekti demokratiziraju tehnologiju, potičući održivost i kreativnu slobodu kroz pristupačne komponente. Dezeen