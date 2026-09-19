Moderni brlog

Nakon 12 godina priprema, u Los Angelesu se otvara Lucas Museum of Narrative Art, spektakularno zdanje vrijedno pažnje koje potpisuje studio MAD na čelu s Ma Yansongom. Muzej je posvećen vizualnom pripovijedanju – od pretpovijesnih crteža do filma – u sklopu zbirke Georgea Lucasa s više od 40.000 radova. Organska, lebdeća građevina bez ravnih linija sastoji se od 1271 jedinstvenog panela, a podignuta je iznad parka kako bi stvorila javni trg. Iako osnivači ponavljaju da nije riječ o “muzeju Ratova zvijezda”, njegov futuristički dizajn neodoljivo podsjeća na posjetu iz druge galaksije. Haus