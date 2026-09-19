Osam inspirativnih domova sa zelenim krovovima koji se stapaju s prirodom - Monitor.hr
Subota (21:00)

Moderni brlog

Osam inspirativnih domova sa zelenim krovovima koji se stapaju s prirodom

Ovaj pregled na Dezeenu predstavlja osam inovativnih domova diljem svijeta čiji su krovovi prekriveni bujnom vegetacijom. Zeleni krovovi nisu samo estetski dodatak koji besprijekorno stapa građevine s prirodnim krajolikom, već imaju i važnu ekološku ulogu – pomažu u apsorpciji oborinskih voda, poboljšavaju toplinsku izolaciju te privlače divlji život. Primjeri iz Japana, Argentine, Indonezije, Irana, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Španjolske i Tajlanda pokazuju kako arhitekti na maštovit način skrivaju domove u prirodi ili stvaraju uzdignute vrtne oaze koje stanarima pružaju neraskidivu povezanost s vanjskim prostorom.


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Prekjučer (18:00)

Arhitektura za pande

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Dezeen donosi pregled arhitektonskih projekata iz Južne i Jugoistočne Azije pokazuje nevjerojatnu svestranost bambusa kao građevnog materijala. Od budističkog meditacijskog centra u Nepalu s krovnom konstrukcijom u obliku mandale do inovativnog bambusovog kokošinjca u Indoneziji i poplavno otpornog centra u Pakistanu, ovi objekti dokazuju kako brzorastuća biljka nudi ekološki prihvatljiva, fleksibilna i vizualno dojmljiva rješenja za različite javne i stambene prostore.

Petak (19:00)

I zgrade mogu dobiti loš facelifting

Paladino o novom pročelju kuće Markulin na Ribnjaku: Žao mi je što ne stoji zapuštena

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Srijeda (01:00)

Ipak se Darth Vader nije tu parkirao

Svemirski muzej Georga Lucasa u Los Angelesu otvara vrata

Nakon 12 godina priprema, u Los Angelesu se otvara Lucas Museum of Narrative Art, spektakularno zdanje vrijedno pažnje koje potpisuje studio MAD na čelu s Ma Yansongom. Muzej je posvećen vizualnom pripovijedanju – od pretpovijesnih crteža do filma – u sklopu zbirke Georgea Lucasa s više od 40.000 radova. Organska, lebdeća građevina bez ravnih linija sastoji se od 1271 jedinstvenog panela, a podignuta je iznad parka kako bi stvorila javni trg. Iako osnivači ponavljaju da nije riječ o “muzeju Ratova zvijezda”, njegov futuristički dizajn neodoljivo podsjeća na posjetu iz druge galaksije. Haus

24.08. (15:00)

Što je dobro za svinje, dobro je i za ljude

Od zapuštenog svinjca do kandidata za arhitektonsku nagradu

U češkom selu Panoší Újezd, mlada arhitektica Lenka Milerová transformirala je stari svinjac u skromnu, ali dojmljivu ljetnu kuću za gospođu F. Građevina ima tek 22 četvorna metra korisne površine, a obnova je stajala oko 20.000 eura te je trajala gotovo tri godine. Projekt se temeljio na očuvanju zatečenih kamenih i opečnih zidova uz sirov, industrijski pristup. Umjesto klasičnog namještaja, kontinuirani monolitni betonski element preuzeo je uloge prozorskih špaleta, klupe, stepenica, sofe i kade. Projekt je zbog svoje jednostavnosti i inovativnosti nominiran za Češku nagradu za arhitekturu. Haus

22.08. (18:00)

Kuća s mimikrijom

Arhitektonski eksperiment na Visu: Nagrađivana samoodrživa kuća Issa Megaron stopljena s prirodom

Nagrađivani projekt Issa Megaron studija Proarh na otoku Visu predstavlja suvremenu interpretaciju tradicijske arhitekture. Ukopana u strmu padinu Dračevog polja, ova samoodrživa kuća koristi objekte kao dio pejzaža, spajajući pasivni dizajn s lokalnim uvjetima. Zbog nedostatka infrastrukture, vila funkcionira potpuno samostalno pomoću solarnih panela, prirodne ventilacije i sustava za prikupljanje kišnice. Projekt Davora Matekovića osvojio je brojna međunarodna priznanja i ponudio trajno rješenje za očuvanje jadranskog krajolika. Journal

11.08. (21:00)

Lako tako projektirati, hoće li i AI to moći sagraditi?

Realistični AI prikazi arhitekture u EU ubuduće moraju nositi oznaku “AI generirano”

Objavljivanje realističnih AI prikaza neizgrađenih zgrada, interijera i proizvoda u Europskoj uniji bez jasne oznake od sada nosi rizik od visokih novčanih kazni. Prema članku 50. Akta o umjetnoj inteligenciji EU-a, realistični vizualni prikazi spadaju pod definiciju deepfakea jer mogu zavarati javnost. Obveza označavanja odnosi se i na AI tekstove od javnog interesa te korisničke chatbote, dok je manje preinake fotografija poput obrade pozadine izuzete. Prekršitelji se suočavaju s kaznama do 15 milijuna eura ili 3 % godišnjeg prometa, čime EU nastoji spriječiti obmane i zaštititi autorska prava. Dezeen

09.08. (18:00)

Draga, reciklirao sam nam kuću

Villa Residu: Nizozemska kuća sagrađena od recikliranih materijala

Nizozemski arhitektonski studio V8 Architects realizirao je u Rotterdamu Villu Residu, dvojnu kuću sagrađenu gotovo u potpunosti od recikliranih i ponovno iskorištenih materijala. Od čeličnih okvira, fasadnih panela i stakla, pa sve do drvenih podova, izolacije i gipsanih ploča – većina elemenata spašena je s prijašnjih gradilišta. Tradicionalno su izgrađeni samo temelji, stropne ploče i unutarnje stubište. Projektom se željelo ispitati granice kružne gradnje, a analiza pokazuje da kuća postiže čak 56 posto bolju ekološku učinkovitost od zakonskog standarda te zadovoljava stroge klimatske ciljeve. Dezeen, Haus

05.08. (20:00)

Kad se gradi bez kočnica

Arhitektura budućnosti: Osam stadiona koji ruše svjetske rekorde

Suvremeni i povijesni stadioni diljem svijeta pomiču granice inženjerstva i arhitekture kroz osam impresivnih rekorda (Dezeen):

  • Najveći kapacitetom: Rungrado 1st of May (Sjeverna Koreja) – 150.000 mjesta
  • Najskuplji: SoFi Stadium (SAD) – 5,5 milijardi dolara
  • Najviši: Olimpijski stadion u Montrealu (Kanada) – toranj visine 165 m
  • Najveća kupola: Nacionalni stadion u Singapuru – raspon od 310 m
  • Najodrživiji: Climate Pledge Arena (SAD) – prvi s certifikatom nulte stope ugljika
  • Najdulji raspon krova: Wembley (Ujedinjeno Kraljevstvo) – luk od 315 m
  • Najduže u uporabi: Deepdale (Engleska) – u funkciji od 1878
  • Najviša nadmorska visina: Daniel Alcides Carrión (Peru) – 4.338 metara
13.07. (18:00)

Kako preživjeti modernizam s obje lijeve noge

Arhitektura kao filmski geg: Genij Jacquesa Lagrangea u Tatijevom filmu “Moj ujak”

Kultno remek-djelo Jacquesa Tatija kroz humor propituje odnos poslijeratnog društva prema modernoj arhitekturi i dizajnu. Film suprotstavlja tradicionalni, živahni stari grad i sterilne, automatizirane prigradske četvrti tog doba. Simbol tog novog doba je Vila Arpel – ultramoderna kuća čistih linija i apsurdne automatizacije. Iako je postojala samo kao filmski set i kasnija muzejska rekonstrukcija, Vila Arpel postala je globalna ikona arhitekture svog vremena. Film time zorno demonstrira koliku moć filmska i umjetnička kritika mogu imati na oblikovanje stvarnog diskursa o arhitekturi i razvoju modernih gradova. Arch Daily

  • Tekst na Archived Dreams analizira suradnju slikara i scenografa Jacquesa Lagrangea s redateljem Jacquesom Tatijem na filmu Moj ujak (1958.), s naglaskom na kultnu Vilu Arpel. Ta satirična, antiseptička modernistička kuća, izgrađena u studiju, bila je istovremeno arhitektonska teza i komični poligon koji kritizira sterilnost modernizma. Izgrađen na temeljima obiteljskog umjetničkog nasljeđa, Lagrange je fluidno spajao slikarstvo, tapiseriju i urbanu arhitekturu (poput projekata za Tour Albert i pariški Jussieu). Njegova Vila Arpel prerasla je iz kritike modernizma u trajni estetski rječnik, dokazujući kako dizajn diktira ljudsko ponašanje, a granice među umjetnostima ostaju porozne.
  • U filmu se pojavljuje Tatijev Mr. Hulot, francuska inačica lika Skitnice Charlieja Chaplina. Dobroćudni je i smotani protagonist koji kroz fizičku komediju i minimalan dijalog satirizira apsurde modernog društva. Prepoznatljiv po luli, kišobranu i neobičnom hodu, pojavljuje se u četiri Tatijeva filma. Mon Oncle dobitnik je Oscara za najbolji strani film i ujedno je prvi Tatijev film u boji. Screen Rant
09.07. (22:00)

Urbano naše zagorje

Podijeljene nagrade UHA-e: ‘Regeneratoru’ u Zaboku zlato, Katji Marasović posthumno životno djelo

Udruženje hrvatskih arhitekata dodijelilo je godišnje nagrade za najbolja ostvarenja u 2025. godini. Glavnu nagradu “Viktor Kovačić” osvojio je ured MVA za Centar urbane kulture “Regenerator” u Zaboku, dok je nagrada za životno djelo posthumno pripala profesorici Katji Marasović za doprinos zaštiti baštine. Na stambenom polju slavili su Mirko Buvinić i Vesna Milutin s kućom Kadmo (nagrada “Drago Galić”), a za dizajn interijera Papalićeve palače nagrađeni su D. Gamulin, A. Sevšek i I. Vojnović (“Bernardo Bernardi”). Najbolju teorijsku publikaciju (“Neven Šegvić”) potpisuje Dubravka Kisić. Odluke je donio stručni žiri među 76 prijavljenih projekata. Vizkultura, Ravno do dna, Haus