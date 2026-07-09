Urbano naše zagorje
Podijeljene nagrade UHA-e: ‘Regeneratoru’ u Zaboku zlato, Katji Marasović posthumno životno djelo
Udruženje hrvatskih arhitekata dodijelilo je godišnje nagrade za najbolja ostvarenja u 2025. godini. Glavnu nagradu “Viktor Kovačić” osvojio je ured MVA za Centar urbane kulture “Regenerator” u Zaboku, dok je nagrada za životno djelo posthumno pripala profesorici Katji Marasović za doprinos zaštiti baštine. Na stambenom polju slavili su Mirko Buvinić i Vesna Milutin s kućom Kadmo (nagrada “Drago Galić”), a za dizajn interijera Papalićeve palače nagrađeni su D. Gamulin, A. Sevšek i I. Vojnović (“Bernardo Bernardi”). Najbolju teorijsku publikaciju (“Neven Šegvić”) potpisuje Dubravka Kisić. Odluke je donio stručni žiri među 76 prijavljenih projekata. Vizkultura, Ravno do dna, Haus