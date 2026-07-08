Bolje na listi najružnijih nego u zoni neprimijećenih
Arhitektonski fenomen u Prištini: Povijest i kontroverze Nacionalne knjižnice Kosova
Nacionalna knjižnica Kosova u Prištini, otvorena 1982. prema projektu hrvatskog arhitekta Andrije Mutnjakovića, jedna je od najkontroverznijih građevina u Europi. Sa svojih 99 kupola i aluminijskom mrežom redovito se nalazi na listama najružnijih zgrada svijeta. Dok jedni u dizajnu vide pčelinje saće, teorije o inspiraciji tradicionalnim albanskim kapama izazvale su političke napetosti. Tijekom rata krajem devedesetih, zgrada je služila kao zapovjedni centar JNA, a njezin bogat fond od dva milijuna svezaka bio je devastiran. Danas je obnovljena i funkcionira kao prvorazredna kulturna i turistička atrakcija. Putni kofer