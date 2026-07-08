Bolje na listi najružnijih nego u zoni neprimijećenih

Arhitektonski projekt sportske dvorane Račice u Vodicama, iza kojeg stoje Ivan Galić i njegov NOP Studio, službeno je nominiran za prestižnu nagradu “Viktor Kovačić” za 2025. godinu. Ova mediteranska ljepotica izabrana je među najbolje arhitektonske realizacije u zemlji, a struka je ističe kao savršen primjer vizualno atraktivnog i funkcionalnog javnog prostora. Dvorana Račice zamišljena je kao pravi katalizator društvenog života koji sjajno artikulira svoj okoliš, dokazujući da vrhunska arhitektura na obali ne moraju biti samo hoteli i luksuzne vile, već i objekti namijenjeni lokalnoj zajednici. Jutarnji, Journal