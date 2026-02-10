Deset minuta slave, dvadeset godina rasprava

Philadelphia Eaglesi sinoć su po prvi puta osvojili Super Bowl protiv New England Patriotsa rezultatom 41-33. Patriotsi su išli na svoj peti naslov u američkom nogometu, a ispriječio im se prvo Nick Foles koji je jučer postao prvi igrač koji je u Super-bowlu bacio i uhvatio touch-down. I jedan i drugi tim igrao je vrlo ofenzivno pa je osvojen 1.151 jard, što je rekord i za Super Bowl i sve utakmice post-sezone, što je samo jedan od rekorda postavljenih jučer. Ovdje isječci iz utakmice (26 minuta). Inače, navijači za poraz okrivljuju Billa Belichicka jer je ostavio Malcolma Butlera na klupi. CBS news