Osam Super Bowl nastupa koji su postali pop-kulturna povijest - Monitor.hr
Danas (20:00)

Deset minuta slave, dvadeset godina rasprava

Osam Super Bowl nastupa koji su postali pop-kulturna povijest

Iako je Super Bowl najveći sportski događaj u SAD-u, ostatak svijeta najviše pamti spektakle s poluvremena. Među bezbroj nastupa, i dok se još sliježu dojmovi od Bad Bunnyja, osam ih se redovito ističe kao najbolji svih vremena: Beyoncé (2013.), Madonna (2012.), Kendrick Lamar (2024.), Paul McCartney (2005.), Bruno Mars (2014.), Prince (2007.), Rihanna (2023.) te Dr. Dre & Friends (2022.). Svaki je donio nešto posebno – od kiše u Purple Rainu i Destiny’s Child reuniona do hip-hopa na najvećoj pozornici. Jedno je sigurno: Super Bowl halftime show odavno je više od pauze. Journal


Slične vijesti

Danas (11:00)

Skupe su bile svima, neke su se isplatile

Reklame koje su obilježile Super Bowl 2026.

No Film School donosi najbolje reklame sa Super Bowla. Reklame na Super Bowlu su posebne jer su jedini trenutak u godini kad ljudi žele gledati reklame. I to ne iz pristojnosti, nego stvarno. 30 sekundi košta tvrtke koje se oglašavaju i preko 7 milijuna dolara. To automatski znači: nema improvizacije, nema “ajmo nešto složiti”. Sve mora biti event. Reklame se rade samo za taj dan. Ako se neka emitira ranije, internet to doživi kao spoiler. Brendovi doslovno “debitiraju”. Ove su se godine posebno iskazali Pepsi, Dunkin’, Lay’s, Amazonova Alexa, Pringles, DoorDash i drugi. Index

11.02.2025. (14:00)

Dobro došli u doba inteligencije... umjetne

Što nam govori dominacija oglasa o umjetnoj inteligenciji na Super Bowlu

S više od 150 milijuna gledatelja, Super Bowl zadržava poziciju najvažnije platforme za televizijsko oglašavanje u SAD-u. Dok etablirani oglašivači poput Anheuser-Buscha nastavljaju tradiciju sa svojim prepoznatljivim Clydesdale konjima, uz poznate brendove Doritos i Coca-Cola, ovogodišnji program uključuje najpoznatije tehnološke kompanije s fokusom na umjetnu inteligenciju. Tu su Google, OpenAI i Meta, a uoči SupwerBowla se javio i Microsoft, koji također želi poručiti kako nisu više dosadna softverska firma. To je odmak od trenda prije nekoliko godina, kada su se reklamirale kriptovalute. Na Bugu podsjećaju kako je jedna od najutjecajnijih reklama svih vremena, ona za Apple-ov Macintosh iz 1984. koju je režirao Ridley Scott, premijerno prikazana upravo na SuperBowlu, dokazujući koliko je ovaj sportski događaj važan i kao pokazatelj nekih budućih trendova.

04.02.2020. (15:30)

Dobile za, možda, frizuru

Zašto su Shakira i J-Lo na Super Bowlu nastupile (gotovo) besplatno?

Shakira i J-Lo u nedjelju, a prije njih Rolling Stones, Madonna, Red Hot Chili Peppers, Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Coldplay na poluvremenu Super-Bowla svirali su za 584 dolara!!! Ekonomski lab objašnjava ekonomsku logiku iza ove cifre – besplatna reklama, jer 13-minutni nastup tijekom poluvremena utakmice izvođačima daje besplatan pristup promociji koje bi ostale kompanije morale platiti više od 130 milijuna dolara. Lady Gaga je npr. u tjednu nakon Super-Bowla zaradila 2,5 milijuna dolara od streaminga (u tjednu prije 320 tisuća).

03.02.2020. (12:30)

Em oglasi, em političari! Ne pratim vas više!

Trump vs. Bloomberg na Superbowl reklamama

Oba milijardera su oglas na Super Bowlu platila po 10 milijuna dolara. Trump prvi (ko prvi…)

A ovo je Bloombergov oglas

U poluvremenu su nastupile Shakira i Jennifer Lopez (video, 15 min). Da, usput, Kansas City Chiefsi su u 54. Super Bowlu u Miamiju pobijedili San Francisco 49ersa s 31:20.

04.02.2019. (08:00)

Super Bowl s najmanje poena u povijesti: Patriotsi protiv Ramsa 13-3, u četvrtu četvrtinu ušlo se s 3-3

05.02.2018. (09:11)

Orlovi prvi put lete

Eaglesi osvojili Super Bowl po prvi put, pao niz rekorda

Philadelphia Eaglesi sinoć su po prvi puta osvojili Super Bowl protiv New England Patriotsa rezultatom 41-33. Patriotsi su išli na svoj peti naslov u američkom nogometu, a ispriječio im se prvo Nick Foles koji je jučer postao prvi igrač koji je u Super-bowlu bacio i uhvatio touch-down. I jedan i drugi tim igrao je vrlo ofenzivno pa je osvojen 1.151 jard, što je rekord i za Super Bowl i sve utakmice post-sezone, što je samo jedan od rekorda postavljenih jučer. Ovdje isječci iz utakmice (26 minuta). Inače, navijači za poraz okrivljuju Billa Belichicka jer je ostavio Malcolma Butlera na klupi. CBS news

06.02.2017. (08:20)

Taj Hrvat kao onaj Crnogorac među Slovencima

Super Bowl za pamćenje – Patriotsi izveli najveći preokret u povijesti

Momčad New England Patriotsa, koju vodi američki Hrvat Bill Belichick, osvojila je 51. Super Bowl, nakon što je noćas u Houstonu na NRG stadionu pred 73.000 gledatelja u produžetku pobijedila Atlanta Falconse sa 34-28, osvojivši peti naslov (2002., 2004., 2005., 2015., 2017.), sve pod Belichickovim vodstvom. Bio je to jedan od najboljih Super Bowla u povijesti i najveći preokret svih vremena, jer je Atlanta sredinom treće četvrtine vodila 28-3. Ovdje vrhunci utakmice,, 21 minuta. LA Times, CNN

30.09.2016. (19:41)

Lady Gaga nastupa na poluvremenu Superbowl: Šesterostruka dobitnica Grammyja uveličat će najveći američki sportski spektakl

11.02.2016. (11:33)

50 nijansi crne

Beyonce kao crna pantera na Super Bowlu utjelovljuje novi politički pokret

Nešto se događa. Halabuka zbog dominacije bijelaca na Oscarima neće nestati. S druge strane, u svom nastupu na Super Bowlu, jednom od najgledanijih događaja na svijetu, Beyonce je jasno pokazala otkuda dolazi i kojoj kulturi pripada, referirajući se pokretima na Crne pantere i Black Power, u pjesmi znakovita naslova Formation. Afroamerikanci više ne traže da im se dopusti da uđu u mainstream kulturu, oni jesu kultura, i to politički nabijena, piše Guardian.