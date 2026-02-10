Reklame koje su obilježile Super Bowl 2026. - Monitor.hr
Skupe su bile svima, neke su se isplatile

Reklame koje su obilježile Super Bowl 2026.

No Film School donosi najbolje reklame sa Super Bowla. Reklame na Super Bowlu su posebne jer su jedini trenutak u godini kad ljudi žele gledati reklame. I to ne iz pristojnosti, nego stvarno. 30 sekundi košta tvrtke koje se oglašavaju i preko 7 milijuna dolara. To automatski znači: nema improvizacije, nema “ajmo nešto složiti”. Sve mora biti event. Reklame se rade samo za taj dan. Ako se neka emitira ranije, internet to doživi kao spoiler. Brendovi doslovno “debitiraju”. Ove su se godine posebno iskazali Pepsi, Dunkin’, Lay’s, Amazonova Alexa, Pringles, DoorDash i drugi. Index


