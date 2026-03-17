Treba nam dodjela u TikTok formatu
Oscare prati sve manja gledanost i sve dosadnija ceremonija
Dodjela Oscara od 2020. godine ne uspijeva privući više od 20 milijuna gledatelja, što je značajan pad u odnosu na prethodna desetljeća kada je ta brojka bila lako dostižna. Međutim, mnogi smatraju da će za spas nagrade biti potrebna temeljita promjena pristupa. Gledatelji su tijekom prijenosa na društvenim mrežama izražavali nezadovoljstvo. Oscari su posljednjih godina na meti kritika i zbog novih pravila o reprezentaciji i inkluzivnosti, uvedenih 2025. godine. Kako bi se kvalificirali za najbolji film, filmovi moraju zadovoljiti kriterije u dvije od četiri kategorije usmjerene na nedovoljno zastupljene skupine, uključujući rasne i etničke manjine, žene, osobe s invaliditetom i LGBTQ+ zajednicu. A tu je i činjenica da članovi Akademije koji glasuju za dobitnike Oscara uglavnom ni ne pogledaju sve filmove. Index