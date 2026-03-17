Oscare prati sve manja gledanost i sve dosadnija ceremonija
Danas (23:00)

Treba nam dodjela u TikTok formatu

Dodjela Oscara od 2020. godine ne uspijeva privući više od 20 milijuna gledatelja, što je značajan pad u odnosu na prethodna desetljeća kada je ta brojka bila lako dostižna. Međutim, mnogi smatraju da će za spas nagrade biti potrebna temeljita promjena pristupa. Gledatelji su tijekom prijenosa na društvenim mrežama izražavali nezadovoljstvo. Oscari su posljednjih godina na meti kritika i zbog novih pravila o reprezentaciji i inkluzivnosti, uvedenih 2025. godine. Kako bi se kvalificirali za najbolji film, filmovi moraju zadovoljiti kriterije u dvije od četiri kategorije usmjerene na nedovoljno zastupljene skupine, uključujući rasne i etničke manjine, žene, osobe s invaliditetom i LGBTQ+ zajednicu. A tu je i činjenica da članovi Akademije koji glasuju za dobitnike Oscara uglavnom ni ne pogledaju sve filmove. Index


02.01. (09:00)

Umjetnost u drugom planu

Utrka za Oscare danas je globalni biznis vrijedan desetke milijuna dolara

Iza glamura stoje agresivne kampanje, PR strategije i iscrpljujuće promotivne turneje koje započinju na velikim festivalima poput Venecije i Cannesa. Studiji troše i do 60 milijuna dolara po filmu kako bi osigurali vidljivost i glasove članova Akademije. Streaming platforme dodatno pojačavaju konkurenciju, dok cijeli proces sve više nalikuje političkoj kampanji u kojoj su umor i prestiž neizbježni dio igre. tportal

19.12.2025. (18:00)

Hollywood dijeli karte, Hrvatska ostala u predvorju

Preliminarne nominacije za Oscara 2026: Očekivani favoriti u užem izboru, hrvatski kandidat izvisio

Objavljen je uži izbor za Oscare 2026., koji će biti dodijeljeni 15. ožujka u Dolby Theatreu, a obuhvaća filmove premijerno prikazane tijekom 2025. godine. Među favoritima se često ponavljaju naslovi poput Wicked: For Good, Frankenstein, Sinners, One Battle after Another i Sentimental Value, vidljivi u više kategorija – od glazbe i zvuka do fotografije i glume. Hrvatski dokumentarac Fiume o morte! našao se u širem izboru, ali ipak nije ušao u užu konkurenciju. Službene nominacije tek slijede. Journal

24.04.2025. (01:00)

Više nema "glasao sam za poster"

Ljudi koji odlučuju koji će filmovi dobiti Oscara odsad će ih morati zaista i pogledati

Ranije je to, naime, bilo samo preporučeno, ali ne i obavezno. Ova promjena dolazi nakon brojnih priznanja članova da nisu gledali sve filmove za koje su glasali, pogotovo one manje poznate ili duljeg trajanja, što je često utjecalo na konačni ishod nagrada. Kako će Akademija provoditi ovo pravilo i osigurati da filmovi zaista budu pogledani, još nije precizirano. Akademija uvodi još novosti za Oscare: redatelji sa statusom izbjeglice ili azilanta sada mogu predstavljati zemlju u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Uvodi se i nova nagrada za kastinge, s preliminarnim glasanjem i događajem s nominiranima. Uporaba AI alata neće automatski utjecati na nominacije – odluku o tome donose pojedini ogranci. A od 2027., povodom 100. dodjele, stiže i Oscar za dizajn akcijskih scena. Index

03.03.2025. (20:00)

TV show da "kaj se ne bi nekome zamerili"

Osvrt Zrinke Pavlić na Oscare: Conan O’Brien nije izgledao pripremljeno, večer uglavnom dosadnjikava

Ono što me fakat iznerviralo jest to što su ovi iz Akademije dali Oscara za najbolji kratki igrani film uvjerljivo najbezveznijem među nominiranima. ‘Nisam robot’ nije loš – nijedan film među nominiranima u toj kategoriji nije loš – ali je na razini dosjetke, fore, štosa, nekakvog vješto montiranog i skupljeg videa s YouTubea, neka skica za razrađeniji film.

Najdalje dokle je Conan sinoć dobacivao bilo je to da bude simpatičan. Ili u nekoliko navrata kad se činilo da naslućujemo nešto možebitno smiješno, kao kad je govorio na stranim jezicima, a na ekranu se ispisivao prijevod. No da jedan od najhvaljenijih, najpriznatijih i najpopularnijih američkih komičara i late show voditelja ostane na razini NASLUĆIVANJA zabave i duhovitosti? Dajte, molim vas.

tako. Većina drugih stvari na Oscarima bila je ili razočaravajuća ili uobičajeno dosadna, na čelu s ubitačnim muzičko-plesnim numerama, za koje mi stvarno nije jasno zašto ih već jednom ne ukinu, a najtužnije mi je bilo to što su sjećanju na Davida Lyncha posvetili jednako vremena kao i nekim preminulim studijskim administrativcima. Rezime oscarovske večeri iz pera Zrinke Pavlić za tportal.

03.03.2025. (09:30)

I to taman kad je osvojio sve...

Slijepčević ipak bez Oscara, Brody najbolji glumac, Anora najbolji film

Conan O’Brien po prvi put vodio Oscare. Prva nagrada tradicionalno je bila za sporednog glumca, a dobio ju je Kieran Culkin za ulogu u A Real Pain. Oscar u kategoriji najboljeg dugometražnog animiranog filma dobio je latvijski film Flow, a kratkometražni iranski In The Shadow of The Cypress, za najbolje kostime nagradu je dobio film Wicked, za najbolji originalni scenarij nagrađena je Anora, a za adaptirani Konklava. Nažalost, “Čovjek koji nije mogao šutjeti” nije osvojio Oscara. Umjesto njega, nagradu je dobio film I’m not a Robot. Oscar za najbolju mušku ulogu osvojio je Adrien Brody, Mikey Madison za najbolju žensku, najbolji redatelj je Sean Baker, čiji je film Anora osvojio Oscar za najbolji film. Index

02.03.2025. (21:00)

Sve su oči ipak uprte u njega, pokraj kipića

Što uopće čini voditelje dodjele Oscara uspješnima? Prvi uvjet je posjedovanje karizme i duhovite britkosti

Komičar Bob Hope bio je onaj koji je postavio standarde za sve ostale jer je od svoje prve gaže 1940. vodio dodjelu Oscara čak 19 puta, zbog čega je i dan danas rekorder na tom ekskluzivnom popisu. Po broju nastupa nakon njega slijede Billy Crystal (9), Johnny Carson (5), Whoopi Goldberg (4), Jimmy Kimmel (4), Jack Lemmon (3) i Steve Martin (3). Žene su u manjini. Za voditelje je važna sposobnost da se osvrnu na aktualnosti s dozom kritike, ali i osjećaja za mjeru. Oni koji odu predaleko u svojim komentarima nerijetko su prozvani za pretjerivanje i vulgarnost, dok druge koji se zadržavaju na (pre)sigurnom teritoriju nazivaju dosadnima ili ukroćenima. Ova je uloga stoga pod nevjerojatnim povećalom javnosti, a šanse za pogrešku su zbog live prijenosa poprilično visoke. Super 1 donosi popis nekih uspješnijih voditelja, poput već navedenih češćih voditelja Jimmyja Kimmela, Ellen DeGeneres, Billyja Crstala, Whoopi Goldberg i Stevea Martina.

02.03.2025. (12:00)

Svaki uloženi euro u kulturu dvostruko ti se vrati

Hoće li hrvatska kinematografija procvjetati na valovima uspjeha Nebojše Slijepčevića?

Prvi put od samostalnosti Hrvatska ima potencijalnog oskarovca – Nebojšu Slijepčevića i njegov kratkometražni film ‘Čovjek koji nije mogao šutjeti’. O tom se filmu, opravdano, stalno govori u medijima, a pravo je pitanje: hoćemo li i kako znati iskoristiti ove uspjehe i razvijati hrvatsku kinematografiju? Jedini hrvatski dobitnik Oscara je animator Dušan Vukotić za kratki animirani film Surogat. Iz HAVC-a su optimistični, jer su takve nagrade uvijek dovele do većih ulaganja u kulturnim djelatnostima. No, neki kritičari kažu kako neće doći do bitnijih strukturnih pomaka u našoj kinematografiji čak i ako osvoji Oscar, osim što će se ovaj uspjeh koristiti za promociju, bez rada na promjeni percepcije šire javnosti o hrvatskom filmu. Redatelj Danis Tanović kaže kako BiH može samo sanjati da ima instituciju kao što je HAVC, a kritičarka Iva Rosandić tvrdi kako je najvažnije osigurati kontinuitet financiranja. tportal

27.01.2025. (18:00)

Oscarski okršaj

Kratki filmovi za Oscar: Naš film ima jaku konkurenciju, bit će gusto

  • Čovjek koji nije mogao šutjeti (Nebojša Slijepčević): Priča o heroju Tomi Buzovu koji je 1993. ustao protiv genocida u Štrpcima. Favorit za Oscara zbog snažne poruke i majstorske izvedbe.
  • A Lien (Sam i David Cutler-Kreutz): Napeta i potresna priča o obitelji suočenoj s američkom politikom prema nedokumentiranim imigrantima. Završetak otkriva okrutnu praksu koja je legalna u nekim državama.
  • Anuja (Adam J. Graves): Potresna, ali emotivna priča o djevojčici koja se bori za obrazovanje unatoč teškom radu u indijskoj manufakturi i životu bez roditelja.
  • I’m Not a Robot (Victoria Warmerdam): Nadrealna priča o glazbenoj producentici koja zbog CAPTCHA testa počinje sumnjati u vlastiti identitet. Kritika modernog digitalnog svijeta.
  • The Last Ranger (Cindy Lee): Priča o djevojčici iz Južne Afrike koja se bori za očuvanje prirode i nosoroga unatoč ekonomskim i društvenim izazovima. Snažna poruka o zaštiti divljih životinja.

Kaže Zrinka Pavlić za tportal

23.01.2025. (16:30)

Dobra godina, nadamo se i dobroj berbi

Objavljene nominacije za ovogodišnje Oscare, među nominiranima i hrvatski kratki film

Nakon što je, zbog strašnih požara u Los Angelesu, objava nominacija pomaknuta, ista je danas napokon i odrađena. Nominirani su:

Najbolji film:

  • Anora
  • The Brutalist
  • A Complete Unknown
  • Conclave
  • Dune:Part Two
  • Emilia Perez
  • I’m Still Here
  • Nickelboys
  • The Substance
  • Wicked

Najbolja muška uloga:

  • Adrien Brody
  • Timothee Chalamet
  • Colman Domingo
  • Ralph Fiennes
  • Sebastian Stan

Najbolja ženska uloga:

  • Cynthia Erivo
  • Karla Sofia Gascon
  • Mikey Madison
  • Demi Moore
  • Fernanda Torres
  • Yura Borisov
  • Kieran Culkin
  • Edward Norton
  • Guy Pearce
  • Jeremy Strong

Najbolja sporedna glumica:

  • Monica Barbaro
  • Ariana Grande
  • Felicity Jones
  • Isabella Rossellini
  • Zoe Saldana

Najbolji redatelj:

  • Anora / Sean Baker
  • The Brutalist / Brady Corbet
  • A Complete Unkown / James Mangold
  • Emilia Perez / Jacques Audiard
  • The Substance / Coralie Fargeat

Kratkometražni film:

  • A Lien
  • Anuja
  • I’m Not a Robot
  • The Last Ranger
  • The Man Who Could Not Remain Silent (Nebojša Slijepčević)

Cijela lista na tportalu, ima i tema na Forumu