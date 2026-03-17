Treba nam dodjela u TikTok formatu

Ono što me fakat iznerviralo jest to što su ovi iz Akademije dali Oscara za najbolji kratki igrani film uvjerljivo najbezveznijem među nominiranima. ‘Nisam robot’ nije loš – nijedan film među nominiranima u toj kategoriji nije loš – ali je na razini dosjetke, fore, štosa, nekakvog vješto montiranog i skupljeg videa s YouTubea, neka skica za razrađeniji film.

Najdalje dokle je Conan sinoć dobacivao bilo je to da bude simpatičan. Ili u nekoliko navrata kad se činilo da naslućujemo nešto možebitno smiješno, kao kad je govorio na stranim jezicima, a na ekranu se ispisivao prijevod. No da jedan od najhvaljenijih, najpriznatijih i najpopularnijih američkih komičara i late show voditelja ostane na razini NASLUĆIVANJA zabave i duhovitosti? Dajte, molim vas.

tako. Većina drugih stvari na Oscarima bila je ili razočaravajuća ili uobičajeno dosadna, na čelu s ubitačnim muzičko-plesnim numerama, za koje mi stvarno nije jasno zašto ih već jednom ne ukinu, a najtužnije mi je bilo to što su sjećanju na Davida Lyncha posvetili jednako vremena kao i nekim preminulim studijskim administrativcima. Rezime oscarovske večeri iz pera Zrinke Pavlić za tportal.