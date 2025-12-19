Hollywood dijeli karte, Hrvatska ostala u predvorju
Preliminarne nominacije za Oscara 2026: Očekivani favoriti u užem izboru, hrvatski kandidat izvisio
Objavljen je uži izbor za Oscare 2026., koji će biti dodijeljeni 15. ožujka u Dolby Theatreu, a obuhvaća filmove premijerno prikazane tijekom 2025. godine. Među favoritima se često ponavljaju naslovi poput Wicked: For Good, Frankenstein, Sinners, One Battle after Another i Sentimental Value, vidljivi u više kategorija – od glazbe i zvuka do fotografije i glume. Hrvatski dokumentarac Fiume o morte! našao se u širem izboru, ali ipak nije ušao u užu konkurenciju. Službene nominacije tek slijede. Journal