Dr. med. Irena Jukić opovrgava uvriježeno mišljenje da je krvna grupa ‘zapisana u kamenu’, no čak ni to nije ključni razlog zbog kojeg se uvijek iznova traži novi ‘nalaz krvne grupe’, iz kojeg se zapravo iščitava i više od same krvne krupe i Rh faktora. “Transfuzijsko liječenje bilo kakve vrste, a jednako tako i trudnoća, mogu potaknuti stvaranje antieritrocitnih protutijela, odnosno senzibilizaciju osobe koja je potencijalni primatelj krvi, što može uvjetovati od umjerenih do veoma teških, pa i kobnih poslijetransfuzijskih reakcija. Dakle ponavljanje nalaza pred operaciju i u trudnoći ima svoje stručno utemeljenje”, napominje dr. Jukić. T-Portal