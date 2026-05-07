Dodatan razlog da prestanete, ako već niste
Otrovni bonus: Mikroplastika pronađena i u samom duhanu
Prvo globalno istraživanje potvrdilo je da pušači ne uvlače plastiku samo kroz filtre, već se ona nalazi i u samom duhanu. Analiza uzoraka iz 18 zemalja otkrila je mikroplastiku u čak 94 % cigareta, s prosječno sedam čestica po gramu. Znanstvenici upozoravaju da spaljivanje polimera poput polietilena i PET-a stvara dodatne toksične spojeve koji odlaze izravno u pluća. Iako je mikroplastika postala sistemski ekološki problem prisutan u vodi i hrani, autor studije naglašava da je pušenje onaj oblik izloženosti koji je najlakše – jednostavno izbjeći. H-alter