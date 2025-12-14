Ti ne radiš, one djeluju
Ovisnosti rijetko otvaraju bolovanje, ali ga zato produžuju
Bolovanja zbog ovisnosti o alkoholu i drogama u Hrvatskoj čine tek 0,2 posto svih slučajeva, ali su među najdugotrajnijima, pokazuju podaci HZZO-a. U 2023. godini 515 osoba ostvarilo je više od 59 tisuća dana bolovanja, a sličan trend nastavljen je i 2024. Najčešće ovisnosti na radnom mjestu su alkohol, droge, kocka i digitalne navike. Stručnjaci upozoravaju da poslodavci sve češće biraju sankcije umjesto liječenja, iako je podrška ključna za oporavak i povratak radnika. Index