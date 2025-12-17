Boli nas za posao
Rekordna ulaganja u medicinu rada zbog rasta bolovanja u Europi: kod nas s posla dnevno izostaje 74,5 tisuća radnika
Kronični manjak radne snage i rast bolovanja potaknuli su rekordna ulaganja privatnog kapitala u medicinu rada u Europi, koja su ove godine dosegla 1,8 milijardi eura. Absentizam raste zbog fizičkog i mentalnog iscrpljivanja zaposlenika, a sve češća su dugotrajna bolovanja. Slični trendovi vidljivi su i u Hrvatskoj, gdje su radnici u devet mjeseci potrošili 17,4 milijuna dana na bolovanju. Ulagači i poslodavci sve više ulažu u mentalno zdravlje, digitalizaciju i AI rješenja kako bi očuvali radnu snagu i smanjili izostanke. Netokracija