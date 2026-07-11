Životne nes(p)reće

Goran Bogdan glumi Gojka Šuška u novoj predstavi Pad Mirana Kurspahića, koja je zbog osjetljive tematike transkripata iz Vukovara prije pada podigla dosta prašine. “Pamtim Šuška još kao mali, iz Širokog Brijega. Nisam htio ulaziti u to je li krivac ili junak. Tražio sam neke ljudske osobine, razmišljao sam što je njemu u tom trenutku prolazilo kroz glavu. Nitko valjda nije bio imun na to što se događalo, tako ni Šušak”, kaže Bogdan u intervjuu za Jutarnji.