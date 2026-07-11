Ozljede su odgovorne za 5,2% svih smrtnih slučajeva u Hrvatskoj - Monitor.hr
Danas (17:00)

Životne nes(p)reće

Ozljede su odgovorne za 5,2% svih smrtnih slučajeva u Hrvatskoj

I vodeći su uzrok smrti među mladima od 10 do 39 godina, upozorava HZJZ za 2024. godinu. Najveći zdravstveni izazov predstavljaju padovi, koji čine 43% svih smrtonosnih ozljeda (1147 umrlih), ponajviše među starijima od 65 godina. Slijede samoubojstva s 543 žrtve i prometne nesreće s 276 poginulih. Stručnjaci upozoravaju i na zabrinjavajući porast suicida među mladima (posebno u dobi od 15 do 29 godina), dok regionalno kontinentalne županije bilježe više stope suicida od priobalnih. HZJZ naglašava da se ove ozljede mogu i moraju preventivno spriječiti. HRT


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Zabava je gotova

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