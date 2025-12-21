Radna snaga ulazi u fazu “stabilizacije”

U Hrvatskoj je nezaposlenih sve manje, i to se događa još od 2017. godine. Danas smo na nekih 108 tisuća nezaposlenih osoba. Hrvatska je prije dvije godine liberalizirala uvoz radne snage i ukinula kvote, no poslodavci se žale na dugotrajnu proceduru. Stranci uglavnom rade poslove koje građani Hrvatske ne prihvaćaju zbog raznih razloga. Zato što su uvjeti ili jako teški, npr. u graditeljstvu ili se tu radi o sezonskom zapošljavanju u ugostiteljstvu i turizmu. Ove godine već je izdano 38 tisuća dozvola što je u odnosu na isto razdoblje lani, povećanje od 57 posto. HRT iz emisije u “U mreži Prvog”