Radna snaga ulazi u fazu “stabilizacije”
Pad dozvola za strane radnike u Hrvatskoj tijekom 2025.
Prema podacima HZZ-a i MUP-a, u prvih deset mjeseci 2025. broj dozvola za boravak i rad stranih radnika pao je oko 15 posto u odnosu na lani, prvi put nakon višegodišnjeg rasta. Najveći pad bilježi se u novim zapošljavanjima, dok raste broj produljenja postojećih dozvola. Razlozi uključuju strože zakonske procedure, slabiju potražnju u graditeljstvu i turizmu, rast interesa domaćih radnika te globalne promjene migracijskih tokova. Hrvatska i dalje ovisi o stranoj radnoj snazi, ali ulazi u stabilniju, uravnoteženiju fazu tržišta rada. Bug